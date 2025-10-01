Як захистити яблуні від морозів: ефективні методи

Яблуні досить добре переживають зиму / © Pixabay

Яблуні досить добре переживають зиму. Але для того, щоб наступного року отримати гарний урожай, потрібно восени подбати про дерева.

Фруктові дерева, зокрема яблуні, вишні, сливи та абрикоси, можуть стійко витримувати низькі температури. Особливо, якщо вони перебувають у стані спокою — мають голі гілки або закриті бруньки. Температуру до -5°можуть пережити навіть дерева з молодими листям і квітами.

Аби надалі дерева менше страждали від холоду, варто готуватися до нього заздалегідь. Садівники радять обгортати поверхню ґрунту, у якому ростуть рослини. Це може стати хорошим захистом від замерзання.

Ще один метод — розпалити багаття з листя поруч із деревом і окутати його димом. Дим допоможе ґрунту не пропускати тепло назовні. Однак за можливості радять уникати цього способу, адже він досить небезпечний і шкідливий для повітря.

Натомість навколо дерева можна розбризкувати звичайну воду. Це також допоможе підвищити щільність повітря й зберегти тепло, поки зберігається загроза заморозків.

Основні рекомендації:

варто обирати сорти фруктових дерев, які квітнуть пізно і з меншою ймовірністю застануть заморозки

садити дерева біля водойм, адже вони можуть «пом’якшувати» перепади температур

садити дерева біля стін на сонячній стороні

на зиму яблуню варто мульчувати правильними матеріалами. Найкраще для цього підійде суміш із соломи або твердої деревини, присипаної гравієм. Така мульча добре прикриє коріння дерева до настання весни

Раніше ми писали про те, які плодові дерева садити в жовтні. Це, зокрема, яблуня, вишня, груша та персик.