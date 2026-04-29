Як захистити ягоди та фрукти від птахів: садівниця показала простий лайфгак

З наближенням літа в садах починають дозрівати перші ягоди та фрукти, і разом із господарями на врожай нерідко «полюють» птахи. Вони часто встигають дістатися до стиглих плодів раніше, ніж їх зберуть люди. Втім, існує простий і безпечний спосіб відлякати непроханих гостей без використання хімічних засобів.

Про це повідомило видання Express.

Садівниця Брук Морган зазначила, що вона дізналася корисний метод від старших садівників у громадському саду. Вони порадили використовувати світловідбивальні предмети, адже птахи намагаються триматися подалі від фруктів та ягід, якщо бачать на деревах блискучі речі.

Брук пояснила, що багато людей для цього підвішують на гілках старі компакт-диски або DVD-диски. Вони рухаються від вітру та відбивають сонячне світло, створюючи ефект, який лякає птахів. Однак у неї під рукою таких речей не було, тож вона знайшла сучаснішу альтернативу.

Садівниця вирішила замовити маленькі диско-кулі, до яких уже були прикріплені мотузки. Це дало змогу одразу розвісити їх на фруктових деревах без додаткових зусиль.

Щоб захистити плоди, які вже почали рости, Брук підвісила кілька диско-куль на різній висоті серед гілок. Такий спосіб сподобався користувачам соцмережі. У коментарях люди хвалили її за кмітливість та ділилися власними ідеями. Зокрема, один із користувачів порадив шукати подряпані DVD-диски та компакт-диски в секонд-хендах, де їх можна купити дуже дешево.

Фахівці пояснюють, що світловідбивальні предмети, зокрема дзеркала, стрічки, компакт-диски чи диско-кулі, можуть бути ефективними завдяки кільком чинникам. Вони створюють різкі спалахи сонячного світла, нестабільні рухи та візуальні спотворення, які птахи можуть сприймати як небезпеку або присутність хижака.

