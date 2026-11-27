Незвичний спосіб захистити новорічну ялинку вигадала власниця трьох котів / © Фото з відкритих джерел

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Для власниці трьох котів Джуелії Несбітт підготовка до Різдва має одну проблему: її пухнасті улюбленці обожнюють ялинку й можуть перетворити святкові прикраси на іграшки. Щоб уберегти ялинку, жінка придумала незвичайну хитрість — використала страх тварин перед пилососом.

Про це вона розповіла у TikTok.

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Як власниця вирішила відлякати котів від ялинки

Джуелія поставила пилосос просто перед різдвяним деревом, а на телевізорі ввімкнула відео зі звуком прибирання. Її коти не переносять шум цього побутового приладу, тому господиня сподівається, що вони не наважаться наблизитися до ялинки.

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Сам пилосос при цьому не працював — звук лунав лише із телевізора. Деякі користувачі спочатку подумали, що прилад справді ввімкнений, але Джуелія пояснила, як усе влаштовано.

Ідея привернула увагу в соцмережах. На публікацію навіть відреагував профіль Nat Geo Animals, похваливши винахідливість жінки. Її партнерка пожартувала, що головне — аби телевізор випадково не вимкнувся, поки їх не буде вдома.

Інші господарі поділилися власними хитрощами

Історія надихнула користувачів розповісти, як вони захищають святкові дерева від домашніх улюбленців. Одна власниця розвісила на гілках дзвіночки, щоб одразу чути, коли кіт починає чіпати прикраси.

Інша жартома назвала садовий повітродув постійною частиною різдвяного декору. Ще одна користувачка розповіла, що її кіт боїться пакетів для сміття, тому минулого року вона розклала їх навколо ялинки. А хтось запропонував простіший варіант — Bluetooth-колонку.

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Поки що невідомо, чи спрацював задум Джуелії. Водночас у виданні нагадують: обираючи спосіб захисту ялинки, важливо не наражати тварин на зайвий страх і стрес.

Коти мають власні правила спілкування

Не кожна реакція кота означає неприязнь до господаря. Наприклад, шипіння може бути сигналом страху або дискомфорту, а не проявом агресії. Ветеринари радять у таких ситуаціях не нав’язувати тварині контакт і дати їй можливість відійти.

Котам також не завжди подобаються надмірні прояви ніжності. Ветеринар пояснив, що постійні погладжування та спроби взяти улюбленця на руки можуть навіть зашкодити довірі. Набагато краще, якщо кіт сам вирішує, коли йому хочеться спілкуватися.

А характер і потреба в увазі відрізняються не лише у котів. Серед собак також є особливо товариські породи, представники яких є ідеальними компаньйонами, охоче проводять час із людьми та легко знайомляться.

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