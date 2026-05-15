Як захистити капусту від білокрилки та чим підживити: народні методи, які завжди працюють

Травень — один із найважливіших місяців для капусти. Саме в цей період рослина активно нарощує листя, формує міцну кореневу систему та стає особливо вразливою до шкідників. Одним із найнебезпечніших ворогів городників вважається білокрилка -дрібна комаха, яка швидко розмножується та буквально висмоктує соки з листя. Якщо вчасно не захистити капусту, качани виростуть дрібними, слабкими чи взагалі не зможуть сформуватися. Досвідчені городники рекомендують використовувати прості народні методи, які допомагають одночасно захистити рослини та підживити їх для гарного врожаю.

Як зрозуміти, що капусту атакувала білокрилка

Ці дрібні білі комахи найчастіше ховаються на нижньому боці листків, де відкладають яйця. Через появу шкідника листя починає жовтіти, скручуватися та вкриватися липким нальотом. Рослина слабшає, повільніше росте й стає вразливою до хвороб.

Білокрилка особливо любить грядки, де погано циркулює повітря. Саме тому капусту не варто садити надто густо. Якщо листя постійно вологе й затінене, ризик появи шкідників та грибкових хвороб значно зростає.

Як захистити капусту від білокрилки

Часниковий настій добре відлякує шкідника. Одним із найпопулярніших народних методів боротьби з білокрилкою вважається часниковий настій. Для цього потрібно подрібнити приблизно 200 грамів часнику, залити його літрою теплої води та залишити настоюватися на добу. Після цього суміш проціджують і розводять у 10 літрах води. Отриманим розчином обприскують капусту ввечері чи в похмуру погоду. Запах часнику добре відлякує шкідників і не шкодить рослинам.

Тютюновий пил та гірчиця допомагають захистити листя. Досвідчені городники також радять посипати міжряддя тютюновим пилом чи сухою гірчицею. Такі засоби не подобаються білокрилці та багатьом іншим шкідникам. Крім того, вони допомагають довше зберігати ґрунт сухим після дощу. Особливо добре працює чергування кількох народних методів, адже комахи не встигають звикнути до одного запаху.

Чим підживити капусту у травні

У травні капусті особливо потрібен азот, який допомагає нарощувати велике та соковите листя.

Настій кропиви вважається одним із найкращих натуральних підживлень. Відро молодої кропиви заливають водою та залишають бродити на кілька днів. Після цього настій розводять водою у співвідношенні 1:10 та поливають рослини під корінь. Таке підживлення допомагає капусті швидше рости, зміцнює її та робить листя більш стійким до шкідників.

Дріжджі. Також багато городників використовують дріжджовий розчин. Для цього у теплій воді розчиняють 100 грамів свіжих дріжджів і трохи цукру, а через кілька годин поливають капусту. Після такого підживлення рослини помітно активніше ростуть.

