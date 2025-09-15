Як захистити капусту від равликі та слимаків

Дощі створюють ідеальні умови для розмноження слимаків та равликів. Ці ненажерливі шкідники здатні за короткий час перетворити здорову капусту на решето. Але є перевірений спосіб, що дозволяє вберегти свій врожай.

Досвідчена садівниця діляться власним досвідом, розповідає про препарат, що рятує капусту вже третій рік поспіль. А саме про ефективний прпеарат під назвою «Уліцид».

Цей засіб, що являє собою невеликі сині гранули, чудово справляється зі своїм завданням. За словами садівниці, її капуста, оброблена «Уліцидом», завжди залишається неушкодженою, виростає великою та якісною, а між листям не заводяться слимаки.

Навіть під час затяжних дощів препарат ефективно захищає капусту. Хоча на ринку існують і дорожчі аналоги, городниця обирає саме «Уліцид» через його доступну ціну та надійність.

Щоб захистити капусту максимально ефективно, розсипайте гранули безпосередньо під кущами. Під листям завжди сухіше, тому гранули не розмокають і залишаються привабливими для слимаків, які активізуються вночі. Садівниця радить посипати гранули під кожним кущем.

Слимаки виповзають у темний час доби в пошуках їжі й натрапляють на принаду. Якщо через тиждень-два ви помітите, що гранули зникли, обробку варто повторити. Це гарантує безперервний захист врожаю.

Ефективний препарат від равликів та слимаків

«Уліцид» абсолютно безпечний для людей і тварин, адже його активна речовина є натуральн м компонентом ґрунту, що легко розкладається, збагачуючи його залізом та фосфатами. «Уліцид» також не шкодить корисним комахам, рибам та птахам, дозволяючи зберегти природний баланс на ділянці.

Головна перевага «Уліциду» — його висока ефективність. Гранули мають привабливий для молюсків запах і смак. Споживаючи їх, слимаки швидко зневоднюються та гинуть. Завдяки цьому результат помітний вже за короткий час. Крім того, гранули стійкі до дощу, що гарантує надійний захист за будь-якої погоди.