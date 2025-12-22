ТСН у соціальних мережах

Як захистити металевий паркан від іржі на 30 років: надійний метод, перевірений часом

Звичайна фарба не рятує металеві конструкції від корозії. Однак є перевірений спосіб, який допоможе захистити ваш паркан від іржі на десятиліття без складних маніпуляцій.

Віра Хмельницька
Як захистити металевий паркан від корозії

Як захистити металевий паркан від корозії / © www.freepik.com/free-photo

Металеві паркани постійно контактують із вологою, снігом і перепадами температур, тому навіть дорогий матеріал з часом починає іржавіти. Звичайне фарбування часто лише маскує проблему: під шаром фарби корозія продовжує руйнувати метал. Саме тому досвідчені господарі дедалі частіше використовують іншу технологію — холодне цинкування, яке забезпечує довготривалий і справді ефективний захист.

Чому фарба не вирішує проблему корозії металів

Фарба створює лише зовнішній бар’єр. Якщо з’являються мікротріщини або відшарування, волога швидко проникає в метал, тому процес іржавіння запускається знову. Антикорозійні спреї теж потребують регулярного оновлення й не дають стабільного результату.

У чому суть методу холодного цинкування

Холодне цинкування — це нанесення спеціального засобу з високим вмістом цинку, який забезпечує активний захист металу. Ключова вимога до такої суміші — не менше 95% цинку в складі. Саме така концентрація гарантує довготривалу дію. Цинк окиснюється швидше за залізо, тому навіть у разі пошкодження покриття він «приймає удар на себе», захищаючи металеву основу.

Перед нанесенням складу необхідно повністю видалити іржу, зняти стару фарбу та ґрунт, очистити поверхню від пилу й бруду. Якість підготовки паркану напряму впливає на термін служби захисного шару.

Як правильно наносити холодний цинк на металевий паркан

  1. Нанесіть перший шар рівномірно по всій поверхні.

  2. Залиште для висихання на 3 години.

  3. Нанесіть другий шар, який значно підсилює захист.

  4. Дайте покриттю повністю висохнути протягом 24 годин.

За потреби після цього можна пофарбувати паркан у будь-який колір, цинковий шар слугуватиме надійною основою. Обробку варто проводити лише у суху погоду, без дощу й туману, за стабільної температури без різких перепадів. Висока вологість погіршує зчеплення складу з металом і значно скорочує термін захисту.

За дотримання технології холодне цинкування:

  • захищає метал від корозії до 30 років;

  • зменшує витрати на ремонт і повторне фарбування;

  • зберігає міцність і зовнішній вигляд паркану.

