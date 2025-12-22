Як захистити металевий паркан від іржі на 30 років: надійний метод, перевірений часом

Як захистити металевий паркан від корозії / © www.freepik.com/free-photo

Металеві паркани постійно контактують із вологою, снігом і перепадами температур, тому навіть дорогий матеріал з часом починає іржавіти. Звичайне фарбування часто лише маскує проблему: під шаром фарби корозія продовжує руйнувати метал. Саме тому досвідчені господарі дедалі частіше використовують іншу технологію — холодне цинкування, яке забезпечує довготривалий і справді ефективний захист.

Чому фарба не вирішує проблему корозії металів

Фарба створює лише зовнішній бар’єр. Якщо з’являються мікротріщини або відшарування, волога швидко проникає в метал, тому процес іржавіння запускається знову. Антикорозійні спреї теж потребують регулярного оновлення й не дають стабільного результату.

У чому суть методу холодного цинкування

Холодне цинкування — це нанесення спеціального засобу з високим вмістом цинку, який забезпечує активний захист металу. Ключова вимога до такої суміші — не менше 95% цинку в складі. Саме така концентрація гарантує довготривалу дію. Цинк окиснюється швидше за залізо, тому навіть у разі пошкодження покриття він «приймає удар на себе», захищаючи металеву основу.

Перед нанесенням складу необхідно повністю видалити іржу, зняти стару фарбу та ґрунт, очистити поверхню від пилу й бруду. Якість підготовки паркану напряму впливає на термін служби захисного шару.

Як правильно наносити холодний цинк на металевий паркан

Нанесіть перший шар рівномірно по всій поверхні. Залиште для висихання на 3 години. Нанесіть другий шар, який значно підсилює захист. Дайте покриттю повністю висохнути протягом 24 годин.

За потреби після цього можна пофарбувати паркан у будь-який колір, цинковий шар слугуватиме надійною основою. Обробку варто проводити лише у суху погоду, без дощу й туману, за стабільної температури без різких перепадів. Висока вологість погіршує зчеплення складу з металом і значно скорочує термін захисту.

За дотримання технології холодне цинкування: