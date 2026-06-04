Як захистити оселю від комарів без хімії: просте рішення від 170 грн

Комарі

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У період активності комарів одним із найпростіших способів уберегти оселю від комах залишаються москітні сітки. Вони працюють без будь-яких хімічних засобів, створюючи для комарів фізичну перешкоду на шляху до приміщення.

Про це повідомив телеканал КИЇВ24.

Окрім класичних сіток на вікнах, популярністю користуються спеціальні дверні моделі. Зокрема, це сітки-штори на магнітах, які після проходу людини самостійно змикаються. Таке рішення дозволяє провітрювати приміщення та водночас зменшує ризик потрапляння комах до будинку.

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Підходити до вибору таких виробів варто уважно. Насамперед варто перевіряти розмір комірок — вони мають бути достатньо дрібними, щоб затримувати не лише комарів, а й мошок. Не менш важливими є якісні кріплення, які забезпечують надійну фіксацію конструкції. Додатковою перевагою стануть обважнювачі в нижній частині полотна, адже вони допомагають сітці не підійматися від протягів і швидше повертатися у закрите положення.

Вартість таких захисних конструкцій залежить від матеріалів та типу виконання. Найдоступніші магнітні штори з нейлону або інших синтетичних тканин коштують від 170 грн. Зазвичай вони кріпляться на скотч або кнопки та розраховані на сезонне використання.

Міцніші моделі зі скловолокна можуть коштувати до 750 грн. Такі вироби вважаються більш довговічними й здатні прослужити кілька сезонів. Водночас каркасні сітки для дверей у базовій комплектації обійдуться приблизно від 600 грн.

Для тих, хто шукає більш надійний варіант, доступні посилені рамкові конструкції на металевій основі. Вони можуть оснащуватися доводчиками та фіксаторами, а їхня вартість зазвичай перевищує 1000 грн. Остаточна ціна залежить від особливостей дверей та обраної комплектації.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про народні засоби від комарів, які можна приготувати в домашніх умовах.

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