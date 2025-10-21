- Дата публікації
Як захистити персикові дерева від морозів і чим утеплити: дієві поради, перевірені часом
Щоб персики не вимерзли навіть у найлютіші морози й дали наступного року рясний урожай солодких і соковитих плодів, їх треба правильно підготувати до зими.
Персик — одна з найніжніших плодових культур, яка погано переносить холодні зими. Навіть нетривалі морози можуть пошкодити кору, пагони та квіткові бруньки. Тому головне завдання садівника перед настанням зими — захистити дерево від вимерзання. І зробити це можна без дорогих матеріалів, використовуючи прості, але ефективні способи утеплення, перевірені часом.
Як підготувати персик до зими, щоб не замерз
Підживлення для зміцнення. Перед морозами варто підживити персик фосфорно-калійними добривами. Вони зміцнюють клітинні стінки та роблять дерево більш стійким до холоду. А от азотні добрива восени категорично заборонені, вони стимулюють ріст молодих пагонів, які обов’язково вимерзнуть.
Полив. Наприкінці жовтня проведіть глибокий полив, приблизно 4-5 відер води під кожне доросле дерево. Волога допоможе кореням легше пережити промерзання ґрунту.
Чим утеплити персикове дерево. Навколо стовбура зробіть «шубу» з соломи, очерету або сухого листя. Такий природний утеплювач добре зберігає тепло, пропускає повітря й не створює парникового ефекту. Для молодих саджанців варто змайструвати легкий каркас із дерев’яних рейок і накрити його агроволокном або мішковиною. Цей спосіб забезпечує оптимальний мікроклімат і захист від перепадів температур.
Мульчування пристовбурного кола. Замульчуйте землю шаром 10-15 см із тирси, торфу чи перегною. Це не лише збереже корені від промерзання, а й забезпечить поживне середовище для весняного старту зростання.