Як захистити помідори від фітофтори у літній період

Фітофтора помідорів

Літні проливні дощі та висока вологість повітря створюють ідеальні умови для розвитку небезпечних грибкових захворювань, серед яких головним ворогом томатів є фітофтороз. Коли ґрунт постійно мокрий, а інфекційний фон стрімко зростає, зберегти майбутній урожай стає непростим завданням.

Для того щоб кущі залишалися чистими, а плоди активно розвивалися, захисні заходи необхідно розпочинати з моменту посадки розсади і продовжувати протягом усього сезону.

Головний секрет успіху полягає в поєднанні правильних побутових методів догляду та вчасної профілактичної обробки.

Фізичні та агротехнічні методи захисту грядок

Першочерговий захист рослин базується на правильній агротехніці. Жоден метод захисту не покаже максимальної ефективності, якщо на грядках панує застій вологи та повітря.

Ділянка, де ростуть томати, має бути чистиою. Бур’яни не лише забирають із ґрунту поживні речовини, але й заважають природному випаровуванню зайвої вологи біля поверхні землі, створюючи сприятливий мікроклімат для розмноження спор грибка.

Посадки повинні повноцінно провітрюватися, тому нижнє листя , яке торкається землі або знаходиться в безпосередній близькості до неї, необхідно поступово видаляти . Під час цієї процедури варто дотримуватися двох важливих правил. За один раз рекомендується обривати не більше двох листочків з одного куща, щоб не створювати для рослини сильний стрес. До моменту повної схожості та наливу плодів, від сформованої кисті донизу обов’язково має залишатися мінімум два листки , оскільки через них томати продовжують отримувати необхідне живлення.

У пазухах листків постійно утворюються нові пагони — пасинки. Не можна допускати їхнього надмірного розростання. Загущення куща призводить до застою повітря всередині рослини. Що вільніше циркулює повітря між стеблами, то менший виникає ризик появи фітофтори.

У період підвищеної вологості тачастих дощів додаткове штучне зволоження зазвичай не потрібне. Проте, якщо виникає потреба в поливі, його здійснюють виключно під корінь. Полив методом дощування (по листу) у цей час суворо заборонений, адже краплі води на пластині листа є прямим провідником для бактерій.

Народні методи, біозахист та системні засоби: що і коли обирати від фітофторозу

Залежно від погоди та стадії розвитку томатів, городники використовують різні підходи до обробки рослин. Важливо розуміти логіку дії кожного засобу, щоб не витрачати сили даремно.

Екологічний біозахист (для сухої погоди)

На початкових етапах і за умов сухої, стабільної погоди для профілактики відмінно підходять народні методи та сертифіковані біопрепарати:

Молочна сироватка з йодом створює на листі тонку кислу плівку, яка заважає спорам грибка проростати.

Препарати на основі сінної палички (наприклад, Фітоспорин)ї заселяють поверхню рослини і пригнічують життєдіяльність хвороботворних грибків.

Мінус біозахисту в тому, що всі подібні засоби мають виключно поверхневу дію. Вони легко змиваються першим же дощем, тому під час затяжних злив стають неефективними.

Системні захисні засоби (для дощового періоду)

Коли зливи тривають тижнями, виникає необхідність застосування спеціалізованих фунгіцидів. Вони діляться на дві основні категорії:

Засоби швидкої дії з коротким терміном очікування (наприклад, Квадріс). Речовини таких препаратів повністю вбираються тканинами рослини всього за одну годину і захищають її зсередини протягом двох тижнів. Вони мають короткий термін очікування після обробки (близько 5 днів ), тому їх безпечно використовувати на етапі, коли на кущах уже висять великі помідори, які скоро потрібно буде зривати.

Двокомпонентні профілактичні засоби (наприклад, Ревус Топ). Ці препарати діють як «розумний щит». Вони надійно фіксуються у восковому шарі листка вже за годину після нанесення і здатні захищати навіть ті нові пагони, які виросли вже після обприскування. Вони мають довший термін очікування (близько 14 днів), тому їх ідеально вносити на ранніх етапах вегетації — після висадки розсади або на самому початку цвітіння, коли плоди ще зелені та маленькі.

Чергування засобів із різними діючими речовинами не дозволяє грибку адаптуватися до захисту.

Правила безпечного приготування розчинів та проведення обробки від фітофторозу

Будь-яка профілактична обробка вимагає суворого дотримання інструкцій та техніки безпеки.

В оприскувач попередньо заливають приблизно половину від необхідного об’єму чистої води.

В окремому пластиковому чи скляному посуді ретельно розводять захисний засіб відповідно до дозування виробника на упаковці, після чого виливають його в бак.

Окремо розчиняють спеціальний прилипач — допоміжну речовину, яка допомагає розчину не стікати, а рівномірно закріпитися на рослині. Його також додають до загальної суміші.

Оприскувач доливають водою до повного об’єму та ретельно збовтують.

Правила обробки від фітофторозу

Обприскування в жодному разі не можна проводити по мокрій від дощу чи роси поверхні листя.

Після завершення процедури погода має залишатися сухою мінімум дві години — цього часу достатньо, щоб рослина повністю ввібрала захисні речовини.

Навіть за умови використання малотоксичних засобів, змішування та обприскування необхідно проводити виключно з використанням засобів індивідуального захисту, у гумових рукавичках та спеціальному респіраторі.

