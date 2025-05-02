Як захистити рослини від екстремальної спеки: корисні поради садівникам

Поради садівникам / © unsplash.com

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З наближенням спекотних днів, коли термометри сягнуть позначки у 30°C, садівникам варто бути готовими до додаткового догляду за рослинами. Експертка з садівництва Ханна Роусон з компанії J Parker’s поділилася цінними порадами, як зберегти здоров’я та пишність рослин у найспекотнішу пору року.

Про це повідомило видання Mirror.

Правильний полив

Збільшення частоти поливу є ключовим моментом у спекотні літні місяці. Ханна радить поливати рослини рано вранці або пізно ввечері, коли температура повітря нижча. Це дозволить воді досягти коренів до того, як вона випарується.

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Варто подбати про альтернативні джерела води. Збір дощової води в бочки стане чудовим рішенням для поливу рослин без навантаження на центральне водопостачання.

Захист контейнерних рослин

Контейнерні рослини особливо вразливі до прямих сонячних променів. У найспекотніші години їх краще перемістити в затінене місце, щоб уникнути перегріву.

Вибирайте посухостійкі рослини

Лаванда, молочай, гейхера, пеннісетум та космея — ідеальні варіанти для спекотного літа. Вони не лише витримують високу температуру, але й прикрашають сад яскравими квітами.

Мульчування для збереження вологи

Товстий шар мульчі навколо рослин допоможе утримувати вологу в ґрунті, що є критично важливим у спеку. Крім того, мульча збагатить ґрунт необхідними поживними речовинами.

Натуральні добрива

Використання натуральних добрив, таких як мікоризні гриби, сприятиме розвитку міцної кореневої системи, що зробить рослини більш стійкими до спеки. Проте, важливо не перестаратися з підживленням влітку.

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