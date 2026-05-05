Як захистити сад від котів: 4 природні методи, які справді працюють

Кіт / © pexels.com

Реклама

Коти залишаються популярними домашніми улюбленцями, однак ті, що мають вільний доступ до вулиці, можуть створювати незручності для садівників. Тварини нерідко розкопують ґрунт, пошкоджують квіти та овочі, а також використовують клумби як туалет.

Про це повідомило видання Express.

Автор TikTok-сторінки @gardening.with.ish поділився чотирма простими способами, які, за його словами, допомагають відлякати котів і не шкодять ані тваринам, ані рослинам.

Реклама

Перший метод — використання білого оцту. За словами експерта, коти не переносять різких кислих запахів. Для цього він радить змішати воду та білий оцет: приблизно третину ємності заповнити водою, решту — оцтом. Розчин потрібно добре збовтати та розпилити на гравій або вздовж меж ділянки. При цьому обробляти самі рослини не рекомендується.

Другий спосіб — висадження ароматних рослин. Експерт зазначає, що котів відлякують сильні запахи, зокрема цитрусові, евкаліпт, лаванда, м’ята та розмарин. Найефективнішими серед них він називає лаванду, розмарин і лемонграс. Їхній інтенсивний аромат діє як природний репелент і водночас доповнює вигляд саду.

Третій варіант — облаштування щільних садових бордюрів. За словами садівника, такі конструкції можуть ускладнити доступ тварин до клумб. Якщо кіт не може легко пройти, він із меншою ймовірністю використовуватиме цю ділянку.

Четвертий метод підійде тим, хто ще не має бордюрів. Йдеться про використання сухих гілок і шматочків кори. Їх розкладають між рослинами, створюючи нерівну та грубу поверхню. За словами експерта, коти не люблять пересуватися по такому покриттю і зазвичай уникають його.

Реклама

Окрім цього, такий матеріал має додаткову користь для ґрунту — з часом він перегниває і природним чином збагачує його.

Фахівець наголошує, що найкращий результат дає поєднання кількох методів. Це дозволяє не лише відлякати котів, а й зберегти сад без шкоди для тварин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим підживити полуницю навесні, щоб отримати рясний урожай великих і солодких ягід. Дачники радять використати доступний засіб, який допомагає зміцнити рослини та покращити плодоношення.

Новини партнерів