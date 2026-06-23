Як захистити сад від мух під час спеки: допоможуть два прості кухонні інгредієнти

Мухи в саду / © Freepik

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Під час літньої спеки дедалі більше людей проводять час на відкритому повітрі та влаштовують обіди й вечері в саду. Однак разом із високими температурами активізуються й мухи, які можуть швидко зіпсувати відпочинок.

Про це йдеться у матеріалі Еxpress.

Чому мухи стають активнішими у спеку

У теплу погоду комахи швидше розмножуються та активно шукають джерела їжі. Саме тому влітку мухи часто з’являються біля столів на терасах, у садах і біля відчинених вікон.

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Фахівці зазначають, що сильні запахи можуть допомогти відлякати комах без використання хімічних засобів.

Лимон від мух / © unsplash.com

Як зробити натуральний відлякувач мух

Для цього знадобиться:

один лимон;

кілька бутонів сушеної гвоздики.

Лимон потрібно розрізати навпіл і встромити в м’якоть кілька гвоздичних бутонів. Після цього половинки фрукта можна розмістити на столі, підвіконні або біля місця відпочинку в саду.

Запах цитрусових у поєднанні з ароматом гвоздики неприємний для мух, тому комахи намагатимуться триматися подалі.

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Що ще допоможе зменшити кількість мух

Щоб зробити відпочинок на свіжому повітрі комфортнішим, варто також:

не залишати відкритими продукти та солодкі напої;

регулярно прибирати харчові відходи;

закривати сміттєві контейнери кришками;

прибирати залишки їжі одразу після трапези.

Такі прості заходи допоможуть знизити привабливість саду для комах та уникнути навали мух навіть у періоди сильної спеки.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що багато садівників вважають кропиву шкідливою і позбуваються її. Але так ви можете втратити одного з чудових «зелених садівників», які можуть виконувати багато завдань одночасно.

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