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Як захистити сад від мух під час спеки: допоможуть два прості кухонні інгредієнти
Експерти радять використовувати простий домашній засіб на основі двох інгредієнтів, які є майже на кожній кухні — лимона та гвоздики.
Під час літньої спеки дедалі більше людей проводять час на відкритому повітрі та влаштовують обіди й вечері в саду. Однак разом із високими температурами активізуються й мухи, які можуть швидко зіпсувати відпочинок.
Про це йдеться у матеріалі Еxpress.
Чому мухи стають активнішими у спеку
У теплу погоду комахи швидше розмножуються та активно шукають джерела їжі. Саме тому влітку мухи часто з’являються біля столів на терасах, у садах і біля відчинених вікон.
Фахівці зазначають, що сильні запахи можуть допомогти відлякати комах без використання хімічних засобів.
Як зробити натуральний відлякувач мух
Для цього знадобиться:
один лимон;
кілька бутонів сушеної гвоздики.
Лимон потрібно розрізати навпіл і встромити в м’якоть кілька гвоздичних бутонів. Після цього половинки фрукта можна розмістити на столі, підвіконні або біля місця відпочинку в саду.
Запах цитрусових у поєднанні з ароматом гвоздики неприємний для мух, тому комахи намагатимуться триматися подалі.
Що ще допоможе зменшити кількість мух
Щоб зробити відпочинок на свіжому повітрі комфортнішим, варто також:
не залишати відкритими продукти та солодкі напої;
регулярно прибирати харчові відходи;
закривати сміттєві контейнери кришками;
прибирати залишки їжі одразу після трапези.
Такі прості заходи допоможуть знизити привабливість саду для комах та уникнути навали мух навіть у періоди сильної спеки.
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