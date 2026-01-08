Як захистити сад від негоди: 10 дій, які радять зробити негайно

Догляд за садом / © Unsplash

Садівників закликають не зволікати з підготовкою ділянок, адже сильний вітер і сніг можуть завдати серйозної шкоди рослинам, деревам і майну. Після тривалого догляду за садом навіть одна негода здатна звести нанівець місяці роботи, якщо не вжити простих запобіжних заходів.

Про це повідомило видання Express.

Фахівці зазначають, що ще є час мінімізувати можливі збитки. Для цього домогосподарствам радять виконати 10 базових дій, які допоможуть захистити садові меблі, вазони та зелені насадження.

Зокрема, крихкі горщики рекомендують занести в приміщення або щільно згрупувати й обтяжити водою, тримаючи їх трохи далі від вікон. Також варто перевірити господарські будівлі — двері та вікна мають бути надійно зачинені, а пошкодження усунуті заздалегідь.

Молоді дерева потребують додаткової фіксації, адже їхнє коріння ще не достатньо міцне. Для цього радять використовувати кілки або тимчасові підв’язки, залишаючи невеликий простір для природного руху стовбура. Усі незакріплені предмети та садові меблі краще прибрати або з’єднати між собою й обтяжити.

Окрему увагу слід приділити сміттєвим бакам — їх варто зафіксувати та щільно закрити. Також радять обрізати сухі й пошкоджені гілки, підперти низькорослі рослини, зняти підвісні кошики та годівниці, а ніжні рослини накрити тканиною або мішковиною.

Через можливі рясні опади експерти нагадують перевірити дренаж і водостоки. Засмічені зливні системи можуть призвести до підтоплення та загнивання ґрунту, тоді як проколювання газону допоможе воді швидше вбиратися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що навіть у найхолодніший період року троянди потребують догляду. Експерти наголошують: правильне обрізання в січні безпосередньо впливає на силу росту й кількість бутонів.