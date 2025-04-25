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Як захистити смородину від іржі: основні поради для дачників
Кожній рослині на городі та в саду потрібні не лише обрізки, підживлення, обробки і поливи, а й правильне «сусідство».
Смородина – одна з найпопулярніших, але й найвибагливіших садових культур. Попри всі свої переваги, вона дуже чутлива до грибкових хвороб, і найбільшу небезпеку для неї становить саме іржа.
Про це пише ua.новини.
Фахівці наголошують: найбільш поширеним джерелом зараження є сусідство з хвойними рослинами, адже саме вони можуть стати переносниками стовпчастої іржі.
Саме тому не варто висаджувати смородину поруч із туями, ялинами чи соснами.
Ще одним ризиком для ягідника є бур’яни болотного типу, зокрема осока — вона розповсюджує бокальчасту іржу, яка також здатна вразити смородинові кущі.
Для запобігання хворобам слід також прибирати опале листя і торішні рослинні залишки, які стають осередками грибкових збудників.
Крім того, важливо грамотно обирати ділянку для посадки: уникати заболочених місць і територій з високим рівнем ґрунтових вод, оскільки підвищена вологість створює ідеальні умови для розвитку іржі.
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