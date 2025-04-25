Як захистити смородину від іржі: основні поради для дачників

Хворі листки смородини з ознаками іржі — типовий результат сусідства з хвойниками або зростання у вологому середовищі / © Фото з відкритих джерел

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Смородина – одна з найпопулярніших, але й найвибагливіших садових культур. Попри всі свої переваги, вона дуже чутлива до грибкових хвороб, і найбільшу небезпеку для неї становить саме іржа.

Про це пише ua.новини.

Фахівці наголошують: найбільш поширеним джерелом зараження є сусідство з хвойними рослинами, адже саме вони можуть стати переносниками стовпчастої іржі.

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Саме тому не варто висаджувати смородину поруч із туями, ялинами чи соснами.

Ще одним ризиком для ягідника є бур’яни болотного типу, зокрема осока — вона розповсюджує бокальчасту іржу, яка також здатна вразити смородинові кущі.

Для запобігання хворобам слід також прибирати опале листя і торішні рослинні залишки, які стають осередками грибкових збудників.

Крім того, важливо грамотно обирати ділянку для посадки: уникати заболочених місць і територій з високим рівнем ґрунтових вод, оскільки підвищена вологість створює ідеальні умови для розвитку іржі.

Нагадаємо, раніше ми писали, які існують народні методи підживлення груши.