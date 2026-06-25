Як захистити собаку у спеку: ветеринари назвали головні помилки власників

Собака / © pexels.com

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У зв’язку з екстремальною спекою, ветеринари назвали критичні помилки під час вигулу собак, які можуть коштувати їм життя. Один із найменш відомих порад стосується звичайного нашийника вашого улюбленця.

Про це пише Mirror.

За їхніми словами, поширені щоденні звички власників під час тривалого підвищення температури повітря наражають тварин на реальну небезпеку.

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Чому влітку варто відмовитися від нашийника

Ветеринарна лікарка наполягає на тому, що під час пекучої спеки собак необхідно переводити з традиційних нашийників на спеціальні шлейки.

«Мабуть, це найменш відома порада у нашому списку, і я б сказала, що її обов’язково мають почути власники брахіцефальних порід (собак із приплюснутими мордами) та собак, які сильно тягнуть повідець. Коли повідець тягне собаку за ошийник, він тисне на її дихальні шляхи, що безпосередньо обмежує її здатність нормально дихати», — пояснює докторка.

Лікарка наголошує, що оскільки інтенсивне і часте дихання є основним способом природного регулювання температури тіла у собак, будь-яке порушення цього процесу в умовах спеки провокує критичний перегрів. Проста заміна нашийника на легку сітчасту шлейку влітку здатна суттєво підвищити комфорт та гарантувати безпеку тварини. Товстіші та щільніші варіанти шлейок краще залишити для зимового періоду.

Окрім зміни повідка, фахівці рекомендують переглянути графік та інтенсивність денних прогулянок. Рівень небезпечного ультрафіолетового випромінювання зазвичай досягає свого піку в період між 10:00 та 15:00, а найвищі температурні показники повітря фіксуються приблизно о 15:00–16:00. Через це виходити на вулицю бажано виключно рано-вранці або пізно ввечері.

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Також експерти закликають обмежити фізичну активність вихованців. Власникам, які звикли здійснювати регулярні пробіжки разом із собаками або активно кидати їм м’яч на галявинах, слід повністю відмовитися від тренувань під час сильної спеки.

«Собаки, а особливо цуценята, дуже важко регулюють власну температуру тіла. Вони часто продовжують бігати і рухатися набагато довше, ніж дозволяють можливості їхнього організму, через азарт до гри. Саме в обов’язки власника входить встановлення жорстких і безпечних обмежень для свого улюбленця», — додає докторка.

Припаркований автомобіль як смертельна пастка

Найважливішим і найкритичнішим нагадуванням кожного літнього сезону залишається категорична заборона залишати тварин наодинці в закритому транспорті. Навіть у помірно теплий день температура всередині припаркового автомобіля здатна подвоїтися за лічені хвилини через ефект термоса.

При цьому ветеринари розвінчали популярний міф про те, що тварину можна захистити від задухи, якщо залишити вікна автомобіля трохи причиненими. Спеціалісти застерігають, що злегка відчинене вікно практично ніяк не впливає на циркуляцію повітря і не знижує температуру в салоні.

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Господарям нагадують, що у світі не існує жодної термінової справи чи короткого походу до магазину, заради яких варто залишати собаку в розпеченій машині. Якщо тварина подорожує разом із вами, вона повинна обов’язково супроводжувати вас на абсолютно всіх зупинках, в іншому випадку — на час сильної спеки собаку краще залишити вдома в прохолодному приміщенні.

Нагадаємо, регулярний догляд за собакою — запорука її здоров’я. Фахівці радять у спеку купати тварину щонайменше раз на три місяці (або частіше для активних собак), використовуючи спеціальний шампунь. Важливо очищати вуха, складки на морді (особливо у шарпеїв та мопсів) і стежити за зубами.

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