Як захистити дім від холоду / © Фото з відкритих джерел

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У холодну пору року тепло часто виходить із помешкання через вікна та щілини біля дверей. Один із простих способів зменшити втрати — закривати вікна щільними шторами після заходу сонця, а вдень відкривати їх, якщо крізь скло потрапляє сонячне тепло. Такий підхід радить шведське Енергетичне агентство: воно також рекомендує перевіряти ущільнювачі й за потреби використовувати щільну завісу біля дверей.

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Щільна штора створює додатковий бар’єр між кімнатою та холодним склом. Найкраще, якщо вона щільно прилягає до боків вікна й опускається достатньо низько, але не перекриває батарею. Якщо радіатор схований за довгою тканиною, тепле повітря гірше поширюється кімнатою.

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Не обов’язково купувати спеціальні термоштори: для початку можна використати наявні щільні портьєри. Головне — закривати їх увечері, коли сонце вже не прогріває кімнату.

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Що ще допоможе зберегти тепло

Перевірте, чи не тягне холодом від віконної рами та вхідних дверей. Якщо ущільнювачі зношені, їх варто замінити. Для щілини під дверима підійде готовий валик або саморобний обмежувач протягу з тканини.

У кімнаті, яку опалюєте, зачиняйте двері до холодніших приміщень. А провітрюйте коротко й інтенсивно: відчиніть вікно на кілька хвилин, а потім знову зачиніть, замість того щоб довго тримати його прочиненим. Вентиляційні отвори в цей час не перекривайте.

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