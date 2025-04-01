Як захистити свою присадибну ділянку від плазунів: найкращі поради

Як прогнати плазунів зі свого подвір’я / © Фото з відкритих джерел

Розповідаємо, посилаючись на ресурс Radioclub, як зрозуміти, що приваблює плазунів на вашому подвір’ї, як захиститися від неприємних рептилій.

На подвір’ї залишається корм для тварин. Не можна залишати їжу для тварин надворі. Якщо вам доводиться годувати домашніх улюбленців, то після цього необхідно одразу прибирати залишки їжі. Обов’язково треба прибирати все їстівне з подвір’я на ніч, щоб не приваблювати плазунів.

Біля дому не скошена трава. Зарослі трави — це ідеальне місце для сховку плазунів. Обов’язково треба косити траву біля обійстя й на городі та виполювати бур’яни, тоді вужі та змії не заповзатимуть, бо їм ніде буде ховатися.

На подвір’ї лежать колоди чи купи каміння. Плазуни люблять ховатися у таких місцях, щоб захиститися від хижаків, поганої погоди чи людей. Варто одразу розбирати ці купи, щоб там не жили рептилії.

У вас полінниця біля дому. Дрова також є відмінним притулком для змій. До того ж, там заводяться миші, що ще більше приваблює рептилій у такі місця. Досвідчені господарі зазвичай облаштовують полінницю подалі від дому, піднімають її над землею та накривають брезентом, щоб туди не заповзали плазуни.

У вас в саду стоїть вода. Застійна вода притягує вужів, неначе магнітом, які заповзають до обійстя, щоб попити й поплавати. Треба регулярно замінювати воду чи зливати, щоб її запах не приваблював рептилій.

Є компостні купи. Змії заповзають до компостних куп, щоб харчуватися й погрітися, бо там тепло й волого. Варто добре накривати компост чи використовувати для його зберігання закриті контейнери, бочки тощо.

На обійсті є годівниці для птахів. Їх краще розвішувати за межами свого подвір’я, бо їжа для птахів приваблює мишей, які у свою чергу є живленням для рептилій.

Ви не боретесь із гризунами. Так як змії харчуються мишами, з їхньою популяцією треба боротися. Інакше рептилії постійно житимуть на вашому подвір’ї.