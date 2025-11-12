Як захистити техніку від стрибків напруги: поради електрика

Електрика / © Pexels

У будинках радянської забудови ховається невидима загроза — стара алюмінієва проводка. Вона не розрахована на сучасні бойлери та обігрівачі, що призводить до пожеж.

Про це розповів радіоінженер та електрик Олег Кузьма.

«По-перше, потрібно подивитися вік будинку. Друге — механічно відкриваєте розетку, відкручуєте і дивитеся, який там заходить провід. Якщо він білого кольору, значить то алюміній. Якщо він коричневого… отже — це мідна проводка, більш сучасна», — розповідає Кузьма.

Сучасна мідна проводка перерізом 2,5 мм² витримує близько 5,5 кВт. Стара алюмінієва — значно менше, зазвичай розрахована максимум на 20 ампер (приблизно 4-4,5 кВт).

Найчастіше проблеми виникають взимку, коли через відключення світла чи опалення люди починають масово вмикати потужні обігрівачі.

«Для прикладу, якщо прилад споживає 1 кВт, це приблизно 5 ампер струму. Кілька одночасно ввімкнених потужних приладів можуть призвести до перегріву», — каже інженер.

Але, за його словами, сама проводка у стіні горить рідко. Проблема виникає у місцях з’єднань — у розетках. З часом гвинти, що тримають провід, послаблюються. Це погіршує контакт, викликає нагрівання, а при великому навантаженні — іскріння. Згодом метал окислюється, і розетка починає плавитися або чорніти.

В ідеалі проводку слід міняти раз на 20 років під час капітального ремонту. Однак намагатися зекономити і частково замінити проводку, з’єднавши нову мідну зі старою алюмінієвою, — вкрай погана ідея.

«Щоб підключити мідь до алюмінію, то найкраще це робити через контактори (спеціальні зажими)», — пояснює Кузьма.

Якщо просто скрутити два різні метали, виникає хімічна реакція окислення, контакт погіршується і починає грітися. А встановити громіздкі контактори у старих розподільчих коробках часто неможливо.

Як захистити техніку без заміни проводки

Головне правило — знати міру та обмеження мережі. Енергопостачальна компанія виділяє на квартиру певну потужність (зазвичай 5 кВт). Якщо увімкнути приладів більше — спрацює автомат на вході.

Експерт радить вмикати потужну техніку (бойлер, праска, фен, обігрівач) почергово. Особливо це важливо після відновлення світла, коли прилади створюють високий пусковий струм.

Для захисту дорогої техніки від стрибків напруги, які є наслідком перевантажень, існують спеціальні прилади:

Реле напруги: Вставляється у розетку і вимикає прилад, якщо напруга надто висока (наприклад, 260 В) або занизька. Коли напруга нормалізується, реле з затримкою відновлює живлення.

Стабілізатор напруги: Більш складний пристрій, який не просто вимикає, а вирівнює напругу до стабільних 220 В. Ідеально підходить для газових котлів чи насосів.

Джерела безперебійного живлення (UPS): Фактично, це повербанк для техніки, який при зникненні світла живить прилади від акумулятора.

Зарядні станції, за словами електрика, вже мають власний захист, і їх додатково захищати реле не потрібно.

Нагадаємо, експерт з енергетики Гордон Волліс попередив, що подовжувачі не призначені для підключення потужних побутових приладів. Використання їх із технікою, як-от холодильники, пральні машини чи мікрохвильові печі, може спричинити перевантаження, перегрівання або пожежу. Фахівець радить у таких випадках підключати пристрої безпосередньо до розеток або встановити додаткові стаціонарні точки живлення.