Як захистити тротуарну плитку від руйнування під час морозів

Чим посипати тротуарну плитку зимою

Зимовий період є справжнім викликом для бетонного покриття через постійні перепади температур. Помилки у догляді в цей час призводять до появи тріщин, втрати кольору та поступового розсипання матеріалу. Щоб бруківка служила десятиліттями, важливо дотримуватися правил безпечної експлуатації.

Чому взимку зростає загроза корозії бетону

Головним ворогом бруківки взимку є так звана корозія бетону. Це процес поступового розпаду структури матеріалу. Вода, що потрапляє в пори плитки, під час замерзання розширюється і буквально розриває бетон зсередини. Використання агресивних хімікатів лише підсилює цей ефект, прискорюючи деградацію покриття.

Чим посипати плитку під час ожеледиці

Найбільш перевіреним та екологічним методом захисту від ковзання вважається використання звичайного піску. Він не пошкоджує структуру бетону та легко прибирається навесні. Якщо ж крига надто товста, фахівці радять обирати спеціалізовані реагенти на основі хлориду магнію або кальцію, які діють м’якше за традиційну технічну сіль.

Існує правило — якщо плитку поклали лише цього року, використання будь-яких сольових сумішей категорично заборонено. Молодий бетон ще занадто чутливий до хімічного впливу. В подальшому також не варто виикористовувати сіль.

Чому варто відмовитися від звичайної солі

Використання технічної солі (хлориду натрію) є найдешевшим, але водночас найшкідливішим варіантом. Вона агресивно впливає на навколишнє середовище — спричиняє опіки на лапах тварин та забруднює ґрунт, через що навесні вздовж доріжок можуть загинути рослини. Для самої плитки сіль небезпечна тим, що провокує вимивання пігменту та робить поверхню пористою.

Як безпечно почистити тротуарну плитку від снігу

Вибір інструменту безпосередньо впливає на цілісність поверхні. Для роботи варто обирати лопати з пластику або дерева. Металевий інвентар, особливо ломи та шкребки, залишає на плитці подряпини та відколи, в які потім потрапляє волога, прискорюючи руйнування.

Також не можна використовувати окріп для розтоплення льоду. Різкий температурний контраст створює внутрішні напруження в матеріалі, що призводить до появи мікротріщин.