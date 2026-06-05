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Як захистити цибулю від мушок: найкращі методи боротьби зі шкідником, які реально працюють
Регулярна профілактика та правильний догляд за цибулею допоможуть виростити щедрий урожай без значних втрат від небезпечного шкідника.
Цибулева муха є одним із найнебезпечніших шкідників для цибулі. Її личинки проникають усередину цибулин, живляться соковитими тканинами рослини та можуть знищити значну частину врожаю. Першими ознаками ураження стають пожовтіння пера, уповільнення зростання та неприємний запах гнилі. Щоб не втратити врожай, важливо вчасно застосовувати ефективні методи захисту.
Як уберегти цибулю від цибулевої мухи
Тютюновий пил і деревний попіл. Одним із найпопулярніших народних способів боротьби з цибулевою мухою є суміш тютюнового пилу та деревного попелу. Цей засіб відлякує дорослих комах і водночас служить додатковим підживленням для рослин. Суміш рівномірно розсипають між рядками після поливання чи дощу. Оброблення рекомендується повторювати кожні 10-14 днів, особливо під час масового льоту шкідника на початку літа.
Сольовий розчин допомагає знищити личинок. Багато досвідчених городників використовують сольовий розчин для захисту цибулі. Для цього приблизно 300 грамів кухонної солі розчиняють у 10 літрах води та поливають ґрунт біля рослин. Такий спосіб допомагає боротися з личинками, які вже перебувають у землі. Однак застосовувати його потрібно обережно і не частіше двох-трьох разів за сезон, щоб не погіршити стан ґрунту.
Морква поруч із цибулею — природний захист. Одним із найефективніших агротехнічних методів вважається спільне вирощування цибулі та моркви. Запах моркви відлякує цибулеву муху, а аромат цибулі, своєю чергою, не подобається морквяній мусі. Саме тому багато городників висаджують ці культури на сусідніх грядках або чергують рядки. Такий простий метод значно знижує ризик появи шкідників без використання хімічних препаратів.
Нашатирний спирт для профілактики та підживлення. Ще одним популярним засобом є розчин нашатирного спирту. Для приготування зазвичай використовують 2-3 столові ложки нашатирю на 10 літрів води. Таке поливання не лише відлякує цибулеву муху завдяки різкому запаху, а й забезпечує рослини азотом, який необхідний для активного зростання зеленого пера. Оброблення проводять у вечірній час або в похмуру погоду.
Профілактика — головна зброя проти цибулевої мухи. Навіть найкращі засоби будуть малоефективними без правильної профілактики. Важливо дотримуватися сівозміни та не садити цибулю на одному місці кілька років поспіль. Перед садінням бажано знезаражувати сіянку, а після збирання врожаю ретельно прибирати рослинні залишки, де можуть зимувати шкідники. Також рекомендується регулярно розпушувати ґрунт між рядками. Це порушує розвиток личинок і ускладнює їхнє виживання.