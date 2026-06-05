Як захистити цибулю від мушок: найкращі методи боротьби зі шкідником, які реально працюють

Цибулева муха є одним із найнебезпечніших шкідників для цибулі. Її личинки проникають усередину цибулин, живляться соковитими тканинами рослини та можуть знищити значну частину врожаю. Першими ознаками ураження стають пожовтіння пера, уповільнення зростання та неприємний запах гнилі. Щоб не втратити врожай, важливо вчасно застосовувати ефективні методи захисту.

Тютюновий пил і деревний попіл. Одним із найпопулярніших народних способів боротьби з цибулевою мухою є суміш тютюнового пилу та деревного попелу. Цей засіб відлякує дорослих комах і водночас служить додатковим підживленням для рослин. Суміш рівномірно розсипають між рядками після поливання чи дощу. Оброблення рекомендується повторювати кожні 10-14 днів, особливо під час масового льоту шкідника на початку літа.

Сольовий розчин допомагає знищити личинок. Багато досвідчених городників використовують сольовий розчин для захисту цибулі. Для цього приблизно 300 грамів кухонної солі розчиняють у 10 літрах води та поливають ґрунт біля рослин. Такий спосіб допомагає боротися з личинками, які вже перебувають у землі. Однак застосовувати його потрібно обережно і не частіше двох-трьох разів за сезон, щоб не погіршити стан ґрунту.

Морква поруч із цибулею — природний захист. Одним із найефективніших агротехнічних методів вважається спільне вирощування цибулі та моркви. Запах моркви відлякує цибулеву муху, а аромат цибулі, своєю чергою, не подобається морквяній мусі. Саме тому багато городників висаджують ці культури на сусідніх грядках або чергують рядки. Такий простий метод значно знижує ризик появи шкідників без використання хімічних препаратів.

Нашатирний спирт для профілактики та підживлення. Ще одним популярним засобом є розчин нашатирного спирту. Для приготування зазвичай використовують 2-3 столові ложки нашатирю на 10 літрів води. Таке поливання не лише відлякує цибулеву муху завдяки різкому запаху, а й забезпечує рослини азотом, який необхідний для активного зростання зеленого пера. Оброблення проводять у вечірній час або в похмуру погоду.