Як захистити вікна від вибухової хвилі: лайфгак, що придумала українка

Як захиститися від уламків скла// фото: @aqua_zoo_likhachova

Реклама

Через постійні обстріли з боку Росії українці змушені шукати прості та бюджетні способи захисту власних осель від руйнівного впливу вибухових хвиль та уламків скла. Іноді такі несподівані рішення знаходяться у найзвичайніших побутових звичках.

Унікальним і дуже актуальним лайфхаком поділилася мешканка однієї з українських багатоповерхівок. Ситуація, що сталася, перетворила простий літній прийом на несподіваний засіб безпеки.

Випадкове відкриття, яке врятувало життя

Мешканка будинку розповіла, що ще влітку її мати приклеїла тюль на вікна за допомогою крохмального розчину. Початковою метою було суто побутове завдання: захистити улюблені вазони на підвіконні від надмірно яскравого сонця.

Реклама

Проте, цей прийом несподівано проявив себе під час обстрілу. Коли у сусідньому будинку стався потужний вибух, ударна хвиля вибила вікна у всіх прилеглих квартирах. Натомість у вікнах її матері скло хоч і тріснуло, але не розлетілося всередину приміщення.

Саме тюль, надійно зафіксована на крохмалі, спрацювала як сітка, утримавши небезпечні уламки, фактично замінивши собою дорогу бронеплівку.

Як створити бюджетний захист

Технологія цього винахідливого лайфхаку є максимально простою та доступною:

Для його приготування слід розчинити одну столову ложку крохмалю в одному літрі води. Суміш необхідно довести до кипіння, почекати, поки вона загусне, а потім охолодити до теплого стану.

Реклама

Тканину потрібно вирізати точно за розміром віконного скла і замочити її у теплому крохмальному розчині.

За допомогою звичайної кухонної губки розчин рівномірно наноситься на віконне скло, після чого на нього акуратно приклеюється волога тюль.

Загальні поради щодо захисту оселі

Цей лайфхак є чудовим додатковим засобом, але варто пам’ятати про основні рекомендації для захисту від вибухової хвилі:

Закривайте вікна щільними шторами або ролетами. Хоча це не дає стовідсоткового захисту, щільна тканина зменшує силу удару та здатна частково затримати дрібні уламки.

Реклама

Прикріпіть скло або засклення зсередини за допомогою стрічки, скотчу або спеціальної плівки. Навіть якщо традиційне заклеювання «хрест-навхрест» не завжди ідеально, інші методи допомагають утримувати уламки при пошкодженні скла, значно зменшуючи ризик поранень.

Найбезпечніше — це підвал або спеціальне укриття. якщо такої можливості немає, варто відійти якнайдалі від зовнішніх стін і вікон, де ударна хвиля та уламки мають мінімальний шанс потрапити всередину приміщення.