Як захиститися від мух у літню спеку: простий природний лайфгак

Мухи / © Freepik

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Із настанням літньої спеки багато хто проводить більше часу на подвір’ях, терасах і в садах. Водночас у цей період значно активізуються мухи, які нерідко заважають комфортному відпочинку. Скоротити їхню кількість можна за допомогою простого натурального засобу, не використовуючи хімічні препарати.

Про це повідомило видання agronews.ua.

У спекотну погоду ці комахи швидко розмножуються та активно шукають їжу. Саме тому вони часто кружляють біля накритих столів, місць відпочинку та легко потрапляють до оселі через відчинені вікна й двері. Щоб відлякати мух, фахівці радять скористатися природними ароматами. Для цього знадобляться лише два доступні інгредієнти — лимон і сушена гвоздика.

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Лимон необхідно розрізати навпіл і вставити в м’якоть кілька бутонів гвоздики. Готовий засіб рекомендують розмістити на столі, підвіконні або поблизу зони відпочинку на подвір’ї чи в саду.

Експерти пояснюють, що різкий аромат цитруса у поєднанні із запахом гвоздики відштовхує мух, тому вони уникають місць, де стоїть така природна «пастка».

Водночас варто не забувати й про елементарні правила. Не залишайте на відкритому повітрі їжу та солодкі напої, своєчасно прибирайте харчові залишки, щільно закривайте сміттєві баки та після приймання їжі очищуйте місце від крихт і відходів.

Нагадаємо, використане чайне листя може стати натуральною добавкою для саду. Експерти пояснили, як воно допомагає покращити ґрунт, прискорити компостування та підтримати окремі рослини.

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