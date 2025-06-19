Як закип’ятити воду в каструлі вдвічі швидше: прості хитрощі, які дійсно працюють

Час — безцінний ресурс, особливо коли ви голодні чи поспішаєте. Здавалося б, що може бути простішим за кип’ятіння води в каструлі? Та іноді цей процес затягується на тривалий проміжок часу. На щастя, існує декілька перевірених лайфгаків, які допоможуть пришвидшити цей процес удвічі.

Накрийте каструлю кришкою. Це найшвидший спосіб прискорити процес. Коли каструля закрита, тепло не розсіюється, а залишається всередині, завдяки чому вода нагрівається значно швидше. Це правило працює щоразу, навіть якщо ви грієте воду на маленькому вогні.

Налийте гарячу воду замість холодної. Якщо у вас є доступ до гарячої води з-під крана чи з бойлера, варто цим скористатися. Гаряча вода вже має високу температуру, тому їй потрібно менше часу, щоб досягти точки кипіння.

Використовуйте широку та невисоку каструлю. Широка поверхня нагріву означає, що більше тепла передається воді одночасно. Якщо ви оберете невисоку, але широку каструлю, вода закипить значно швидше, ніж у високій і вузькій ємності.

Додайте щіпку солі. Сіль дещо підвищує температуру кипіння, а ще прискорює процес нагрівання, особливо якщо ви готуєте макарони чи овочі. Але у воду для приготування компотів, кави та чаю сіль краще не додавати, щоб не змінити смак напоїв.

Не перевантажуйте плиту. Якщо ви готуєте одразу кілька страв на різних конфорках, час закипання може збільшитися. Відключіть зайві прилади поруч, якщо вони можуть зменшити потужність плити чи знижують температуру повітря.