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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
3 хв

Як залучити гроші та спокій у свій дім: 10 обрядів на Різдво, які дійсно працюють

Ці звичаї не варто сприймати як суворі правила, Їхній головний сенс — нагадати про взаємоповагу, щедрість, родинну єдність і вдячність.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Які обряди на Різдво

Які обряди на Різдво / © Фото з відкритих джерел

Різдво в українській традиції — це не лише родинна вечеря, колядки та святкові страви. Здавна люди вірили, що саме в цей час добрі слова, щедрість і певні обрядові дії допомагають запросити до оселі достаток, здоров’я та мир. Господарі намагалися зустріти свято без сварок, із прибраним домом і накритим столом, адже вірили: яким буде Різдво, таким може скластися і весь наступний рік.

10 різдвяних обрядів на добробут і спокій

  1. Поставити дідух на покуті. Дідух — один із найвідоміших українських різдвяних символів. Його виготовляли зі збіжжя, а в оселі ставили на почесному місці. Він уособлював урожай, добробут, пам’ять про предків і продовження роду. За народним повір’ям, дідух у домі символізував добробут родини.

  2. Прикрасити святковий стіл зерном. Пшениця, жито й овес у традиційній культурі символізували родючість та хлібний достаток. Господині могли класти трохи зерна під скатертину або використовувати його для оздоблення святкового столу. Вважалося, що такий звичай допомагає запросити в дім ситість і добробут.

  3. Приготувати кутю з добрими побажаннями. Кутя — головна обрядова страва Святвечора. Зерно в ній символізує життя й відродження, мак пов’язують із достатком, а мед — із солодким і щасливим життям. Під час приготування куті господині традиційно вкладали в неї побажання здоров’я, миру та злагоди для всієї родини.

  4. Залишити на столі хліб і сіль. Хліб і сіль в українській культурі здавна були символами гостинності, добробуту та поваги до гостей. Їхнє місце на святковому столі нагадувало про важливість достатку й гостинності. За народним звичаєм, хліб у домі мав бути завжди, адже він уособлював основу родинного благополуччя.

  5. Запалити свічку під час Святої вечері. Свічка на різдвяному столі символізує світло, надію та радість. У народних уявленнях вогонь також асоціювався із захистом оселі від негараздів. Запалити свічку, помолитися або просто побути разом у тиші — гарний спосіб створити спокійну атмосферу та згадати про найважливіше.

  6. Поділитися вечерею з тими, хто потребує допомоги. Щедрість вважалася однією з найважливіших різдвяних чеснот. У цей час господарі намагалися пригостити гостей, допомогти самотнім людям і поділитися їжею з тими, кому її бракує.

  7. Помиритися з близькими до святкової вечері. У народних віруваннях сварки на Різдво вважалися поганою прикметою. Тому люди намагалися залишити образи в минулому, попросити пробачення та не починати суперечок за святковим столом. Цей звичай має простий і зрозумілий сенс: спокій у домі починається з поваги, добрих слів і готовності почути одне одного.

  8. Привітати дім колядками. Колядники традиційно бажали господарям здоров’я, врожаю, щастя та достатку. Вважалося, що добрі побажання, принесені до оселі з колядою, віщують благополучний рік. Навіть якщо родина не приймає гостей, можна разом заспівати улюблену колядку або послухати традиційні різдвяні пісні.

  9. Не відмовляти в гостинності. У різдвяний період гостинність мала особливе значення. Люди вірили, що доброзичливе ставлення до гостей і готовність розділити святкову їжу сприяють добробуту родини. Тому намагалися не зустрічати відвідувачів із неприязню, а пригощали тим, що мали.

  10. Загадати бажання та подякувати за прожитий рік. Ще одне дійство — зібратися всією родиною та назвати те, за що кожен вдячний, а також поділитися сподіваннями на майбутнє. Можна записати бажання, пов’язані з фінансовим добробутом, здоров’ям, роботою чи родинним спокоєм. Така традиція не має магічної сили, але допомагає визначити спільні цілі та налаштуватися на їхнє здійснення.

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