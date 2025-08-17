ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
2 хв

Як маринувати помідори, щоб шкірка залишалася цілою: секрет досвідчених господинь

Використовуючи ці поради, ви отримаєте мариновані помідори з цілою, еластичною шкіркою, які не лише матимуть гарний вигляд, а й довго зберігатимуться без утрати смакових властивостей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як маринувати помідори, щоб не тріскалася шкірка

Як маринувати помідори, щоб не тріскалася шкірка

Мариновані помідори — це один із улюблених смаколиків на українському столі. Та досить часто трапляється так, що шкірка на плодах лопається, і вони втрачають свій смак та привабливий вигляд. А також через це значно скорочується термін зберігання консервації. Втім, досвідчені господині знають, як уникнути цієї проблеми, і радо поділилися своїми секретами. Про це пише ресурс radioclub.ua.

Як замаринувати помідори, щоб не тріскалася шкірка: перевірені хитрощі досвідчених господинь

  1. Вибирайте правильні плоди. Для маринування підходять щільні помідори середнього розміру, без вм’ятин і тріщин. Переспілі та надто м’які плоди легко пошкоджуються за температурних перепадів. Найкраще для консервації підходять сливоподібні та невеликі круглі сорти, вони можуть зберігати форму навіть після кількох місяців у банках.

  2. Уникайте різкого перепаду температур. Головна причина розтріскування шкірки — це коли холодні плоди заливають окропом. Якщо помідори перед цим зберігалися в холодильнику, дістаньте їх заздалегідь, хоча б за 3 години до маринування, щоб вони нагрілися до кімнатної температури.

  3. Метод потрійного заливання. Досвідчені господині радять використовувати «поступове загартування». Спочатку заливайте помідори гарячою водою до 70 °C на 7 хвилин, потім ще гарячішою — до 85 °C, і лише після цього додавайте киплячий маринад. Такий метод дає шкірці час адаптуватися, що зменшує ризик появи тріщин практично до нуля.

  4. Проколювання плодоніжки. Ще одна проста порада — зробіть невеликий прокол зубочисткою біля плодоніжки. Це допоможе вивести зайву пару зсередини та знизить внутрішній тиск, завдяки чому помідори залишаться цілими й гарними.

  5. Важливі нюанси для маринаду. Не варто відразу використовувати занадто концентрований розчин з великою кількістю оцту, бо він може пошкодити шкірку. Додавайте кислоту наприкінці, коли плоди вже прогріються.

  6. Посуд має значення. Для стерилізації банок краще брати емальовану каструлю. Металеві ємності нагріваються дуже швидко й можуть спровокувати різкий перепад температур.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie