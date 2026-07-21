Як заморозити аличу на зиму: найкращі способи збереження вітамінів

Як заморозити аличу

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Сезон щедрого врожаю аличі завжди ставить перед садівниками питання про те, як найкраще зберегти ці смачні та корисні фрукти до наступної весни. Оскільки свіжі плоди швидко переспівають і погано лежать, заморожування стає ідеальним варіантом для заготівлі. Воно дозволяє максимально зберегти вітаміни, природний смак та аромат, щоб взимку готувати ароматні компоти, пироги чи десерти.

Підготовка аличі до заморожування

Перш ніж розпочинати будь-який із способів заготівлі, плоди необхідно належним чином підготувати:

Для заморожування відбирають стиглі, але пружні плоди без ознак гниття чи пошкоджень.

Аличу ретельно миють у холодній воді та обов’язково дають їй повністю високнути на рушнику, щоб на поверхні не залишалося зайвої вологи.

Залежно від обраного рецепта плодоніжки видаляють, а за потреби фрукти розрізають навпіл і виймають кісточки.

Способи заморозки аличі на зиму

Цілі ягоди аличі з кісточкою

Найпростішим способом є заморожування аличі цілою разом з кісточками. Для цього плоди промивають під проточною водою і ретельно сушать на паперових або бавовняних рушниках. Одразу ж слід оглянути плоди на наявність пошкоджених або підгнилих екземплярів, оскільки в морозилку повинні потрапити тільки стиглі, щільні та без вм’ятин плоди. Суху аличу розкладають на рівній поверхні обробної дошки або піддону відповідного розміру і поміщають в морозилку буквально на пару годин. Цього часу вистачить, щоб ягоди трохи промерзли, після чого їх можна перекласти в герметичний пакет і помістити назад в морозильну камеру. Заморожену аличу з кісточкою використовують для приготування компотів.

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Як заморозити аличу без кісточки

Попередня підготовка аличі виконується так само, як і в попередньому способі, за винятком того, що перед поміщенням плодів у морозилку з них виймають кісточки. Для цього чисту ягоду розрізають гострим ножем навпіл і видаляють серцевину. Половинки також попередньо проморожують, щоб надалі отримати розсипчасту заморозку. Таку заготовку дуже зручно використовувати для випічки або як прикрасу для десертів, причому при використанні замороженої аличі як солодкої начинки її не потрібно попередньо розморожувати.

Алича з цукром

У контейнер вкладають чистий харчовий пакет, всередину якого щільним шаром укладають аличу без кісточок, одночасно пересипаючи її цукром. Таку заготовку можна злегка утрамбувати, а зверху контейнер упаковують краями пакета або закривають кришкою. Після того як заготовка повністю замерзне, її можна буде витягти з контейнера, щільно упакувати і відкласти назад в морозильну шафу.

Пюре з аличі

Щоб пюрувати аличу, її спочатку необхідно звільнити від шкірки. Для цього плоди бланшують протягом хвилини в киплячій воді, зробивши попередньо хрестоподібний надріз біля основи, після чого можна легко видалити шкірку, а потім і кісточки. Очищену фруктову масу пробивають блендером до однорідної консистенції, після чого розкладають в одноразові пластикові стаканчики, невеликі контейнери або форми для заморозки льоду. Стаканчики щільно запечатують харчовою плівкою, контейнери герметично закривають, а пюре в формах для льоду попередньо проморожують, після чого витягують і перекладають в окремий пакет.

Алича з медом

Можна заморозити дуже смачний десерт, приготований з аличі з медом. Для початку з аличі роблять пюре зазначеним вище способом, а потім до фруктової маси додають кілька ложок рідкого меду (кристалізований продукт попередньо розтоплюють на водяній бані). Аличу з медом порційно розкладають в контейнери, щільно упаковують і відправляють в морозилку.

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Як зберігати і розморожувати аличу

Термін зберігання аличі в морозилці становить від 10 до 12 місяців при температурі -16°C. Щоб точно знати вміст контейнера, тару перед розміщенням в камеру маркують, а для уникнення зміни смакових властивостей продукту через насичення сторонніми запахами аличу необхідно герметично упаковувати. Розморожувати продукт потрібно повільно, спочатку в основному відсіку холодильника на самій нижній полиці, а потім при кімнатній температурі.

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