Як заморозити кабачки, щоб не перетворилися на кашу: 5 найкращих способів

Розповідаємо, як правильно заморозити кабачки, щоб вони після розморожування були смачними і не втратили свою текстуру. Про це пише ресурс VSN.

Кружечки. Наріжте кабачки на кружечки товщиною 1,5 см, занурте у киплячу воду на 2 хвилини, потім одразу охолодіть в крижаній воді, опустивши на 3 хвилини. Обсушіть серветкою та заморозьте на підносі, щоб не злиплися. Коли кабачки примерзнуть, перекладіть їх у пакет для подальшого зберігання. Така заготовка підходить для запікання, смаження на сковороді та грилі.

Кубики для рагу, лечо та супів. Наріжте кабачки на кубики та повторіть процедуру бланшування й охолодження, як у попередньому способі. Заморожуйте на підносі, а потім розкладіть по пакетах. Якщо маєте вакууматор, обов’язково використайте його, тоді овочі не вбиратимуть сторонні запахи морозилки і зберігатимуться значно довше. Корисна порада: не варто заповнювати пакети до країв, залиште трохи простору для розширення під час заморожування.

Лодочки для фаршування. Розріжте молоді кабачки уздовж на дві частини, видаліть м’якоть ложкою. Кожну «лодочку» бланшуйте 1–2 хвилини, потім швидко охолодіть, обсушіть і заморозьте окремо або шарами з пергаментом. Заморожені у такий спосіб кабачки не втрачають своєї форми навіть після запікання, тому не варто пропускати етап бланшування.

Терті кабачки для млинців і запіканок. Натріть кабачки на великій тертці, ретельно відтисніть сік руками або через марлю. Розкладіть порціями по пакетах. Перед приготуванням ще раз відтисніть, щоб уникнути зайвої вологи. Така заготовка підходить для оладок, запіканок, рулетів і соусів. Не варто додавати спеції чи інші інгредієнти одразу, адже це значно скоротить термін зберігання овочів.