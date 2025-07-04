Як заморозити малину й чорницю на зиму, щоб ягоди не злипалися й залишалися цілими

Розповідаємо, як заморожувати ягоди на зиму, щоб вони не злипалися і не перетворилися на грудку льоду. Про це пише ресурс VSN.

Вибирайте тільки якісні ягоди. Заморожувати потрібно лише стиглі, щільні та неушкоджені плоди. Уникайте гнилих, м’яких або перезрілих ягід, адже вони швидко псуються і втрачають свої смакові властивості після розморожування.

Миття та сушіння. Чорницю треба промивати в ситі під слабким струменем води. Малину, якщо вона не брудна, краще взагалі не мити. Якщо це треба зробити, то просто занурте ягоди у воду й одразу витягніть. Після цього розкладіть малину на паперовому рушнику в один шар і повністю висушіть. Тоді вона не злипнеться під час заморожування.

Швидке заморожування. Перед основним заморожуванням розкладіть ягоди на піднос чи дошку в один шар. Поставте в морозильну камеру на 2 години. Це допоможе ягодам зберегти форму й не злипатися.

Перекладіть у контейнери чи пакети. Коли ягоди підмерзнуть, пересипте їх у герметичні контейнери чи пакети для заморожування. Обов’язково випустіть зайве повітря та щільно закрийте пакування.