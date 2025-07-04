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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
2 хв

Як заморозити малину й чорницю на зиму, щоб ягоди не злипалися й залишалися цілими

Кожна досвідчена господиня заморожує ягоди на зиму, адже вони не лише смачні, а й дуже корисні. А щоб вони не втратили свого смаку і текстури, їх треба правильно заморозити.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як правильно заморозити ягоди

Як правильно заморозити ягоди / © www.freepik.com/free-photo

Розповідаємо, як заморожувати ягоди на зиму, щоб вони не злипалися і не перетворилися на грудку льоду. Про це пише ресурс VSN.

Як правильно заморозити малину й чорницю на зиму: покрокова інструкція

  1. Вибирайте тільки якісні ягоди. Заморожувати потрібно лише стиглі, щільні та неушкоджені плоди. Уникайте гнилих, м’яких або перезрілих ягід, адже вони швидко псуються і втрачають свої смакові властивості після розморожування.

  2. Миття та сушіння. Чорницю треба промивати в ситі під слабким струменем води. Малину, якщо вона не брудна, краще взагалі не мити. Якщо це треба зробити, то просто занурте ягоди у воду й одразу витягніть. Після цього розкладіть малину на паперовому рушнику в один шар і повністю висушіть. Тоді вона не злипнеться під час заморожування.

  3. Швидке заморожування. Перед основним заморожуванням розкладіть ягоди на піднос чи дошку в один шар. Поставте в морозильну камеру на 2 години. Це допоможе ягодам зберегти форму й не злипатися.

  4. Перекладіть у контейнери чи пакети. Коли ягоди підмерзнуть, пересипте їх у герметичні контейнери чи пакети для заморожування. Обов’язково випустіть зайве повітря та щільно закрийте пакування.

  5. Як зберігати й використовувати. За температури -18°C малина та чорниця зберігаються до 12 місяців. Ви можете додавати ягоди у смузі, каші, випічку чи їсти просто так. Для приготування тістечок чи мафінів краще не розморожувати ягоди, тоді вони не тектимуть та збережуть свою форму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
164
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