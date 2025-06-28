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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1052
Час на прочитання
2 хв

Як заморозити полуницю на зиму та не зіпсувати ягоду

Для заготівлі полуниці на зиму можна використовувати різні методи: заморожування, приготування варення, пюре або перетирання з цукром.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Полуниця корисна для здоров'я

Полуниця корисна для здоров’я / © Pixabay

Сезон полуниці добігає кінця. І якщо ви вже вдосталь наситилися свіжими корисними ягодами, то час замислитися і про заготівлі на зиму.

Пропонуємо вам декілька способів заготівлі, завдяки яким зможете насолоджуватися фруктами в холодну пору.

Заморозити ягоди

Найпростіший варіант — вимиті ягоди очистити від хвостиків і заморозити. Є легкий спосіб, що дозволяє брати полуницю з контейнера невеликими порціями.

Цукати

Ласощі виходять не лише смачними і корисними, але і красивими.

Вам знадобиться: полуниця, цукор (половина від ваги ягід). Промийте ягоди водою. Коли полуниця трохи просохне, кладете її на дно каструлі, пересипаючи кожен шар ягід цукром. Накрийте каструлю кришкою і залиште на добу при температурі 20-25 градусів.

Потім дістаньте ягоди з каструлі. А в сік, що залишився, додайте ще склянку цукру і поставте на вогонь, доведіть до кипіння. Після закипання сиропа зніміть з вогню і опустіть в нього полуницю на 5-7 хвилин. Потім вийміть ягоди і просушіть їх на гратах при температурі до консистенції родзинок. Готові цукати зберігаєте в холодильнику в щільно закритій банці.

Сушена полуниця

Цей спосіб заготівлі дозволяє зберегти максимальну кількість корисних речовин. Сушені ягоди можуть використовуватися для приготування десертів, випічки, а також для заварювання чаю.

Скільки зберігається полуниця у морозильнику

Полуниця може зберігатися:

  • До 6 місяців — з максимальним збереженням смаку

  • До 8–10 місяців — якщо використано вакуумне пакування

Згодом вона не зіпсується, але може стати менш смачною, мати змінену текстуру.

Раніше ми писали про цікаві факти про полуницю. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1052
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