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Як заморозити полуницю на зиму та не зіпсувати ягоду
Для заготівлі полуниці на зиму можна використовувати різні методи: заморожування, приготування варення, пюре або перетирання з цукром.
Сезон полуниці добігає кінця. І якщо ви вже вдосталь наситилися свіжими корисними ягодами, то час замислитися і про заготівлі на зиму.
Пропонуємо вам декілька способів заготівлі, завдяки яким зможете насолоджуватися фруктами в холодну пору.
Заморозити ягоди
Найпростіший варіант — вимиті ягоди очистити від хвостиків і заморозити. Є легкий спосіб, що дозволяє брати полуницю з контейнера невеликими порціями.
Цукати
Ласощі виходять не лише смачними і корисними, але і красивими.
Вам знадобиться: полуниця, цукор (половина від ваги ягід). Промийте ягоди водою. Коли полуниця трохи просохне, кладете її на дно каструлі, пересипаючи кожен шар ягід цукром. Накрийте каструлю кришкою і залиште на добу при температурі 20-25 градусів.
Потім дістаньте ягоди з каструлі. А в сік, що залишився, додайте ще склянку цукру і поставте на вогонь, доведіть до кипіння. Після закипання сиропа зніміть з вогню і опустіть в нього полуницю на 5-7 хвилин. Потім вийміть ягоди і просушіть їх на гратах при температурі до консистенції родзинок. Готові цукати зберігаєте в холодильнику в щільно закритій банці.
Сушена полуниця
Цей спосіб заготівлі дозволяє зберегти максимальну кількість корисних речовин. Сушені ягоди можуть використовуватися для приготування десертів, випічки, а також для заварювання чаю.
Скільки зберігається полуниця у морозильнику
Полуниця може зберігатися:
До 6 місяців — з максимальним збереженням смаку
До 8–10 місяців — якщо використано вакуумне пакування
Згодом вона не зіпсується, але може стати менш смачною, мати змінену текстуру.
Раніше ми писали про цікаві факти про полуницю. Більше про це читайте у новині.