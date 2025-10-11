Конденсат / © Фото з відкритих джерел

З приходом холодів у багатьох домівках починає з’являтися типова осіння проблема — волога на вікнах. Це явище, відоме як конденсат, утворюється, коли тепле вологе повітря у приміщенні стикається з холодним склом, унаслідок чого на поверхні з’являються краплі води.

Про це повідомило видання Express.

Як зазначають експерти, якщо цю вологу не видаляти, вона може призвести до появи чорної плісняви або грибка. Такі наслідки не лише псують зовнішній вигляд вікон, а й можуть негативно впливати на здоров’я, зокрема спричиняти проблеми з диханням чи алергічні реакції.

Фахівці з британського сервісу Home Things радять простий спосіб тимчасово зменшити або повністю запобігти утворенню конденсату — скористатися звичайною рідиною для миття посуду. Вони пояснюють, що цей засіб містить поверхнево-активні речовини, які зменшують поверхневий натяг води. Саме тому краплі не збираються на склі, а розтікаються тонким невидимим шаром.

Щоб скористатися методом, потрібно:

нанести невелику кількість засобу на суху ганчірку;

рівномірно протерти віконне скло;

дати поверхні висохнути.

Після такої обробки на вікні утворюється тонка плівка, яка перешкоджає утворенню крапель води. За словами експертів, ефект зберігається деякий час, але його необхідно періодично поновлювати, адже плівка поступово стирається.

У компанії Glazing Refurbishment додають, що цей метод варто розглядати як тимчасове рішення, оскільки повністю позбутися конденсату можна лише за умови контролю вологості у приміщенні та покращення теплоізоляції.

Крім того, важливу роль відіграє температурний режим. Опалення впливає на кількість вологи, адже тепле повітря утримує більше пари. Якщо прогрівати лише одну кімнату, а решта залишається холодною, у холодних зонах вологість підвищується, і конденсат з’являється частіше.

Фахівці посилаються на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка радить підтримувати температуру не нижче ніж 21°C у вітальні та 18°C у спальнях. Водночас під час холодної погоди варто залишати опалення на мінімальному рівні протягом доби, щоб запобігти різким перепадам температури у приміщеннях.

Якщо ж на вікнах уже зібралася волога або з’явилися чорні плями, експерти радять ретельно протерти поверхню — спочатку сухою ганчіркою, а потім м’яким розчином відбілювача або спеціальним протигрибковим спреєм. Це допоможе запобігти поширенню цвілі та неприємного запаху.

