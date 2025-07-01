Як заспокоїти собаку під час стресу через вибухи і сирени: рекомендації кінолога

Кінолог дав поради / © Unsplash

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Коли лунають повітряні тривоги або вибухи, багато тварин впадають у паніку. Але не завжди справа лише в гучних звуках — часто собака копіює емоції свого господаря.

Про це розповів професійний кінолог Олексій Локтіонов пише РБК-Україна.

«У нас (у пансіоні — ред.) живе багато собак, і в них немає реакції на вибухи чи інші подібні звуки. Тому що ми їх не турбуємо. Людина сама сильно переживає та передає свою тривогу собаці».

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На його думку, регулярні фізичні навантаження та правильний режим допомагають собаці не втрачати самоконтроль навіть у критичних умовах:

«Вони реально навіть під час обстрілу відпочивають. Я не сплю, стежу за ситуацією, а собаки мовчать».

Коли собака налякана, не слід метушитися чи тягнути її на руки — це лише посилить страх:

«Якщо відбувається обстріл, показуйте своє спокійне ставлення. Це складно, але якщо ви будете її заспокоювати, вона буде ще більше реагувати».

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У разі глибокої тривожності допоможе кінолог або ветлікар, а у крайньому разі — спеціальні препарати:

«Якщо є серйозні проблеми, можуть застосовувати спеціальні медикаменти. Почати можна зі звернення до спеціаліста й розпочати навчання».

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