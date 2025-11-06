Як заточити ножиці в домашніх умовах: п’ять найкращих та найпростіших способів, перевірених часом

Навіть найякісніші ножиці з часом тупляться — леза починають рвати тканину, жувати папір чи погано стригти волосся. Але купувати нові зовсім не обов’язково. Є кілька перевірених способів, як заточити ножиці самостійно вдома, не пошкодивши інструмент. Для цього не потрібно дорогого обладнання, вистачить простих речей, які є в кожному домі.

Заточування на наждачному папері. Один із найпростіших і найефективніших способів. Візьміть аркуш дрібнозернистого наждачного паперу і наріжте його ножицями кілька разів. Рухайтеся по всій довжині лез, щоб заточити рівномірно. Після цього витріть леза сухою тканиною — і ножиці знову стануть гострими.

На алюмінієвій фользі. Складіть шматок фольги у кілька шарів і просто поріжте його ножицями. Цей метод підходить для легкого оновлення гостроти, особливо якщо ножиці трохи затупилися, але ще не зовсім. Фольга полірує край леза та вирівнює мікроскопічні щербини.

На скляній банці чи пляшці. Відкрийте ножиці й кілька разів проведіть кожним лезом по шийці скляної пляшки під невеликим кутом. Це класичний «бабусин» метод, який чудово працює для кухонних ножиць. Головне, не натискайте надто сильно, щоб не пошкодити край леза.

Використання голки чи шила. Вставте металеву голку між лезами та кілька разів закрийте ножиці, ніби ріжете її. Тертя між металами допомагає відновити гостроту. Цей спосіб особливо добре працює для манікюрних ножиць чи дрібних інструментів.