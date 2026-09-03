Як заточити стару тертку вдома: простий спосіб повернути гостроту зубцям

Як заточити терку

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З часом кухонна тертка може почати помітно гірше справлятися зі своєю роботою. Морква чи сир ковзають по поверхні, продукти доводиться сильніше притискати, а замість акуратної стружки нерідко виходить пом’ята маса. Проте це не завжди означає, що кухонний інструмент час замінювати.

Якщо тертка не пошкоджена і не вкрита корозією, можна спробувати відновити її в домашніх умовах. Спочатку варто перевірити стан отворів, а потім за потреби підправити їхні різальні краї.

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Чому тертка починає погано натирати

Продукти подрібнює не сам отвір у тертці, а його трохи піднятий гострий край. Коли ми проводимо морквою, сиром чи іншим продуктом по поверхні, цей край захоплює і зрізає частину продукту.

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Після тривалого використання різальні краї поступово затуплюються. Крім того, деякі з них можуть трохи загинатися всередину і майже зрівнюватися з поверхнею тертки. У такому разі вони вже не можуть нормально захоплювати продукт.

Тому перед заточуванням тертку варто уважно оглянути. Іноді достатньо підправити положення кількох загнутих країв, щоб вона знову почала натирати значно краще.

Як підняти загнуті краї

Спочатку ретельно помийте тертку і висушіть її. Потім подивіться на робочу поверхню збоку. Так легше побачити, чи однаково виступають краї отворів.

Якщо деякі з них помітно притиснуті до основи, їх можна дуже обережно трохи відігнути назовні. Для великих отворів зручніше використовувати тонку плоску викрутку.

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Вставте її в отвір і легким рухом підніміть різальний край. Він має виступати приблизно так само, як сусідні, тому сильно відгинати метал не потрібно.

Для дуже дрібних отворів потрібен відповідно тонший інструмент. У будь-якому разі важливо працювати без сильного натиску, метал тертки тонкий, і надмірне зусилля може деформувати отвори.

Як заточити тертку керамічною чашкою

Для наступного способу знадобиться звичайна керамічна або порцелянова чашка. Але підійде не будь-яка, на зовнішньому боці дна має бути неглазурований шорсткий обідок. Саме ця поверхня працює як дрібний абразив.

Переверніть чашку догори дном. Прикладіть робочу частину тертки до шорсткого обідка та зробіть кілька акуратних рухів, ніби намагаєтеся щось натерти.

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Сильно притискати тертку не потрібно. Краще зробити кілька легких проходів, а потім перевірити результат. Надмірне тертя може пошкодити тонкі краї отворів замість того, щоб покращити їхню роботу.

Якщо дно чашки повністю вкрите гладкою глазур’ю, цей спосіб не підійде — потрібна саме відкрита шорстка кераміка.

Чи можна використати наждачний папір

Ще один домашній варіант — дрібнозернистий наждачний папір. Він також діє як абразив і може трохи підправити затуплені різальні краї.

Терткою кілька разів обережно проводять по абразивній стороні паперу так само, як під час натирання продуктів. Сильний натиск і велика кількість рухів тут не потрібні.

Важливо розуміти, що наждачний папір не виправить сильно деформовані отвори. Якщо їхні краї притиснулися до поверхні, спочатку потрібно повернути їм правильне положення.

Як заточити тертку точильним каменем

Замість керамічної чашки можна використати дрібнозернистий точильний камінь. Терти ним усю поверхню тертки не потрібно. Завдання — злегка підправити саме виступаючі краї отворів, які зрізають продукт.

Покладіть тертку на стійку поверхню робочою стороною догори. Потім легкими рухами проведіть точильним каменем по виступаючих зубцях, не натискаючи на них. Достатньо кількох проходів в одному напрямку. Після цього перевірте тертку на шматочку моркви або картоплі. Якщо вона все ще погано натирає, можна повторити обробку.

Намагатися сильно сточувати метал не варто. Зубці тертки тонкі, тому від надмірного натиску вони можуть загнутися. Після заточування тертку потрібно ретельно вимити, щоб видалити металевий та абразивний пил.

А фольга заточує тертку

Популярна домашня порада — зім’яти алюмінієву фольгу в щільну кульку та потерти нею робочу поверхню тертки. Проте розраховувати на цей спосіб як на повноцінне заточування не варто.

Алюмінієва фольга значно м’якша за сталь, з якої виготовлена більшість кухонних терток. Вона не здатна нормально відновити геометрію сильно затуплених різальних країв. Якщо тертка справді перестала добре різати, ефективніше перевірити положення виступів і за потреби акуратно обробити їх абразивною поверхнею.

Що зробити після заточування

Після будь-якої обробки тертку необхідно дуже ретельно вимити. На ній можуть залишитися дрібні частинки металу, кераміки або абразиву.

Помийте тертку теплою водою із засобом для миття посуду, ретельно очистіть отвори, добре сполосніть і висушіть.

Перевіряти результат пальцями не варто. Краще взяти невеликий шматочок моркви, картоплі або іншого твердого овочу. Якщо продукт легко захоплюється різальними краями і для натирання більше не доводиться сильно натискати, обробка допомогла.

Коли тертку краще замінити

Відновлювати має сенс тертку, в якої просто затупилися або трохи загнулися різальні краї. Якщо ж метал сильно деформований, отвори пошкоджені, з’явилися тріщини або глибока корозія, безпечніше придбати нову.

Не варто самостійно відгинати й обробляти абразивами також спеціальні тертки зі складною геометрією лез. Необережне втручання може остаточно зіпсувати їхню різальну поверхню.

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