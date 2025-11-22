Як зберегти буряк свіжим у підвалі: поради професіоналів, щоб коренеплоди не гнили

Зберігання буряка до весни / © unsplash.com

Найкраще буряк «зимуватиме» в прохолодних, сухих і добре провітрюваних приміщеннях. Ідеальні умови — температура від +2 до +5 °C та мінімальна вологість. Тому льохи, підвали залишаються найнадійнішими варіантами — там коренеплоди не мерзнуть і не відсирівають.

Один із найзручніших способів, за словами фахівців, — фасувати буряк у невеликі мішки по 5 кг. Такий обсяг забезпечує нормальний повітрообмін, запобігає накопиченню конденсату та дозволяє легко перевіряти запаси, вчасно видаляючи зіпсовані овочі.

Що потрібно зробити перед закладанням на зберігання

Перед тим як закласти врожай на зиму, буряк обов’язково слід просушити на сонці. Це видаляє зайву вологу з поверхні та зміцнює шкірку — ризик грибкових захворювань і гниття значно зменшується.

Раніше господині часто пересипали буряк сухим річковим піском. Метод і досі ефективний, але є нюанс: якщо один коренеплід зіпсується, гниль швидко поширюється по всьому ящику.

Як зберігати буряк у міській квартирі

Навіть без підвалу буряк можна зберегти свіжим до весни — у звичайному холодильнику. Головне — створити ті ж умови: прохолоду та сухість. Для вентиляції коренеплоди краще тримати у перфорованих пакетах або паперових мішечках. Вони запобігають накопиченню конденсату та продовжують термін зберігання.