Як зберігати бузок свіжим у вазі довгий час: цікавий лайфгак

Бузок у вазі

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Бузок — одна з найулюбленіших весняних рослин , яка наповнює вдома неймовірним ароматом і створює атмосферу свіжості.

Чому бузок швидко в’яне

Секрет у структурі його стебел. Гілочки бузку дерев’янисті, а це означає, що вода погано вбирається крізь тверду тканину. Крім того, квітка швидко втрачає вологу через велику кількість листя, що активно «тягне» воду з гілки, залишаючи суцвіття без належного зволоження.

Як зберегти бузок у вазі свіжим

Щоб продовжити життя зрізаним гілкам, рекомендується видалити більшість листя. Це зменшить випаровування вологи і дозволить квітам довше залишатися свіжими. Листя можна залишити тільки на верхній частині гілки, якщо вони необхідні для естетики. Зробіть зріз стебла бузку під кутом (близько 45 градусів), а потім зробити вертикальний надріз — на 2-3 см углиб. Ще краще — зламати кінчик стебла молотком або качалкою. Це розширює провідні судини всередині стебла та дозволяє воді вільніше проникати всередину. Окуньте стебла бузку в окріп на 15-30 секунд. Це запобігає утворенню повітряної пробки, яка часто утворюється у дерев’яних гілках і перешкоджає надходженню вологи. Після цього обов’язково поновлюють зріз ще раз. Поставте бузео у велику кількість води. Бузок «п’є» дуже багато, особливо в перші години після зрізування. Тому слід одразу налити у вазу максимальну кількість води. Надалі потрібно щодня оновлювати воду та промивати зрізи.

Додаткові поради щодо досвіду флористів

Уникайте прямих сонячних променів, протягів та гарячих батарей — вони прискорюють в’янення. Ідеальне місце — у півтіні при кімнатній температурі.

Деякі фахівці радять додавати у воду чайну ложку цукру чи половину таблетки аспірину. Перший служить харчуванням для квітів, другий — знезаражує воду та запобігає гниття.

Бузок найкраще зберігається окремо, без сусідів у вазі. Інші квіти можуть мати несумісні потреби або виділяти речовини, що прискорюють в’янення.

Завдяки правильній обробці — очищенню листя, оновленню зрізу, гарячій воді та великій кількості вологи — ви зможете зберегти бузок у вазі не кілька днів, а цілий тиждень і навіть довше. Ці прості поради дозволять насолоджуватися ніжним ароматом весни набагато довше без розчарування від краси.

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