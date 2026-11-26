Лікар розповів, які продукти покращують пам’ять і роботу мозку / © Фото з відкритих джерел

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Гострий розум і хороша пам’ять залежать не лише від віку чи спадковості, а й від щоденних звичок, зокрема від того, що саме ми їмо.

Про це пише французьке видання «Journal des Femmes Santé».

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«Те, що ви їсте, може сприяти підтримці вашого мозку у найкращій формі, покращенню пам’яті та забезпеченню його належного функціонування протягом усього життя», — стверджує лікар Родріго Артеага.

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Серед його улюблених продуктів — жирна риба, особливо сардини. Він пояснив, що цей продукт чудово впливає на здоров’я мозку, якщо його їсти в достатній кількості.

За словами лікаря Артеага, мозок, що складається переважно з ліпідів, потребує специфічних жирів для підтримки синапсів — містків, що дозволяють інформації передаватись від одного нейрона до іншого. Сардини містять омега-3 жирні кислоти, а точніше ДГК — незамінну жирну кислоту, яка є компонентом клітинних мембран. Завдяки цим жирним кислотам клітинні мембрани «забезпечують швидшу передачу сигналів, кращий зв’язок між нейронами та точнішу пам’ять».

Саме тому вживання сардин двічі-тричі на тиждень лікар називає «одним із найкращих рішень, які ви можете ухвалити для свого мозку», і радить звернути увагу на консервовану рибу.

«Навіть одна банка на тиждень вже дає позитивний ефект», — зазначає фахівець. Водночас він застерігає від смаженої чи панірованої риби, а також радить оминати варіанти у надто жирних або пересолених соусах. За словами Артеаги, оптимальним вибором стануть консервовані сардини у власному соку або в оливковій олії.

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Які продукти корисні для мозку

Окрім жирної риби, підтримати роботу мозку допомагають і інші звичні продукти. Фахівець радить додати до раціону яйця — джерело необхідного для пам’яті холіну, а також бобові, які забезпечують організм стабільною енергією без різких коливань рівня цукру в крові. Ферментовані молочні продукти своєю чергою поповнюють запаси вітаміну B12, критично важливого для злагодженої роботи нервової системи.

Посилити антиоксидантний захист організму допоможуть оливкова олія першого віджиму, часник, червоні ягоди та чорний шоколад із вмістом какао щонайменше 80%.

Щоб сформувати дієвий раціон для зміцнення пам’яті, лікар рекомендує кілька разів на тиждень обирати на сніданок яйця та бобові, в обіднє меню включати порцію консервованих сардин, а вечеряти натуральним йогуртом із ягодами. Таке поєднання продуктів дозволить підтримувати розум бадьорим, ясним і готовим до будь-яких навантажень.

Раніше вчені розповіли, що заняття музикою, танцями, малюванням або регулярні походи до театрів і музеїв здатні не лише покращити настрій, а й помітно вплинути на фізичне та психічне здоров’я людини. Мистецтво змушує працювати ті зони мозку, які відповідають за пам’ять, увагу та наші почуття, а ще допомагає перемкнутися і забути про щоденні клопоти. При цьому кожен вид творчості по-своєму впливає на нервову систему.

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