Як зберегти хліб свіжим протягом тижня: один простий трюк, який працює краще, ніж хлібниця

Як зберігати хліб свіжим

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Хліб, на жаль, він також є одним із продуктів, що найчастіше викидають. За даними організації Love Food Hate Waste, у Великій Британії він входить до десятки продуктів, які найчастіше опиняються у смітнику. В Україні не краща ситуація.

Багатьом із нас знайома ситуація — ви щойно купили свіжий хліб, а вже за кілька днів на ньому з’являється цвіль. Це трапляється через неправильне зберігання. Однак існує маловідомий, але дуже ефективний спосіб, який може зберегти ваш хліб свіжим і без цвілі набагато довше. Позбудьтеся традиційної хлібниці. Замість того, спробуйте один простий, але незвичний лайфхак.

Чому хліб пліснявіє у хлібниці

Часто ми зберігаємо хліб у хлібниці, вважаючи, що це найкращий спосіб. Проте хлібниця створює замкнену атмосферу, в якій накопичується волога. Ця волога, що не має куди вийти, стає ідеальним середовищем для розвитку цвілі. Особливо це стосується попередньо нарізаного хліба, який має більшу площу поверхні для контакту з повітрям.

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Як зберегти хліб свіжим: секретний інгредієнт

Фахівці з мінімізації відходів з Wheeldon Brothers стверджують, що найкращий спосіб зберегти хліб свіжим — це зберігати його в оригінальній пластиковій упаковці, але з однією важливою цмовою.

Для цього потрібно лише додати стебло хрусткої селери до пакета з хлібом. Селера виділяє вологу, яка допомагає запобігти висиханню буханця, але при цьому не сприяє утворенню цвілі. Цей метод може подовжити термін придатності хліба до тижня.

Якщо ви зберігаєте хліб у холодильнику, цей лайфхак також працюватиме завдяки прохолодним умовам, які допомагають зберегти м’якість хліба.

Окрім селери, експерти радять не використовувати повністю герметичну упаковку. Замість цього, зробіть кілька невеликих надрізів на пакеті, щоб забезпечити мінімальну циркуляцію повітря. Це дозволить волозі виходити, запобігаючи утворенню конденсату, який є основною причиною цвілі.

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Якщо ви віддаєте перевагу герметичним контейнерам, вони також можуть бути ефективними, якщо правильно їх використовувати. Герметичний контейнер захищає хліб від зовнішньої вологи та запахів, особливо в холодильнику. Щоб продовжити свіжість, зберігайте хліб в оригінальному пакеті, а потім помістіть його в герметичний контейнер. Це створює додатковий бар’єр і допомагає хлібу залишатися м’яким і свіжим довше.