Як зберегти масло свіжим без холодильника до 14 днів: ефективні методи, перевірені часом

Вершкове масло — це той продукт, який швидко втрачає смак і аромат, якщо його зберігати неправильно. У спекотну пору чи під час подорожей не завжди є доступ до холодильника. Проте існують перевірені народні методи, які допоможуть зберегти вершкове масло свіжим до двох тижнів навіть за кімнатної температури.

Глиняний або керамічний горщик. Цим способом активно користувалися ще наші бабусі. Знадобиться дві ємності — менша для масла і більша для води. Покладіть вершкове масло в глиняний чи керамічний горщик. Поставте його в іншу посудину, наповнену холодною водою так, щоб вона повністю покривала горщик з маслом. Воду треба замінювати щодня, тоді масло зберігатиметься довше.

Сіль чи оцет. Щоб запобігти розвитку бактерій, поверхню масла можна обробити дрібкою солі, вона діятиме як природний консервант. Також можна змочити тканину оцтом, обгорнути масло і покласти в якусь ємність, куди не проникатиме повітря та світло. У такий спосіб можна подовжити свіжість продукту на декілька днів.

Зберігання в полотняному мішечку в холодній воді. Ще один дієвий спосіб — обгорнути масло чистою натуральною тканиною з льону чи бавовни, змоченою в холодній підсоленій воді. Потім покладіть згорток у каструлю чи банку з холодною водою. Оновлювати воду треба раз на день, а тканину — раз на два. Цей метод забезпечує тривалу свіжість масла за рахунок зниження температури навколо продукту.