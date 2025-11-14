- Дата публікації
Як зберегти низьку температуру в холодильнику під час вимкнень світла: дієві способи
Такі практичні поради допоможуть уберегти продукти від псування без додаткових витрат.
Графіки вимкнення світла змушують нас знаходити способи зберегти продукти свіжими якомога довше. Холодильник певний час може утримувати низьку температуру, але правильні дії під час вимкнень допоможуть подовжити цей період у 2-3 рази.
Як зберегти низьку температуру в холодильнику під час вимкнень світла
Не відкривайте дверцята холодильника без потреби. Кожне відкривання впускає тепле повітря, і температура всередині піднімається. Якщо дверцята тримати закритими, холодильник здатен утримувати холод до 6 годин, а морозилка — до 24. За можливості плануйте, що саме треба дістати, ще до вимкнення світла.
Заздалегідь заморозьте пляшки з водою. Пластикові пляшки з водою працюють як акумулятори холоду. Поставте 2-4 заморожені пляшки у холодильник, вони підтримуватимуть низьку температуру навіть під час тривалих відключень. У морозилці такі «акумулятори» здатні зберегти холод на 8-10 годин довше.
Тримайте холодильник максимально заповненим. Холодні продукти довше утримують температуру. Якщо холодильник порожній, тепло всередині поширюється швидше. Заповнити простір можна навіть неїстівними речами: пляшками з водою, контейнерами з льодом чи охолоджувальними елементами.
Розмістіть продукти правильно. Найшвидше псуються молочні продукти та готові страви. Під час відсутності світла їх краще перемістити ближче до задньої стінки, там температура зберігається нижчою. У морозилці кладіть м’ясо і рибу щільніше, заморожені продукти працюють як холодовий блок.