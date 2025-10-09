Як зберегти овочі до літа без погреба: поради експертів

Як зберегти овочі / © unsplash.com

Реклама

Зберегти зібраний восени врожай до літа можна навіть без погреба чи спеціального сховища. Експерти радять облаштувати прохолодне, сухе місце в будинку або надвірному приміщенні, де температура стабільна, а повітря добре циркулює. Саме це допоможе уникнути псування овочів і появи цвілі.

Про це повідомила блогерка Melissa Norris.

Жінка радить тримати зимові овочі у неопалюваних кімнатах або прохолодних надвірних приміщеннях. Там має бути стабільно низька температура, помірна вологість і добра вентиляція.

Реклама

За даними UC Agriculture and Natural Resources, більшість коренеплодів і так званих «довгозберігаючих» овочів почуваються найкраще при 0–5°C. У тепліших або вологих місцях вони швидко втрачають свіжість.

Фахівці радять зберігати овочі у дерев’яних ящиках із отворами або на решітках, щоб забезпечити вентиляцію та уникнути накопичення конденсату. Важливо регулярно перевіряти запаси й одразу прибирати пошкоджені плоди, аби не поширювалося гниття.

Картопля — окрема історія. Ідеальна температура для неї від 4 до 10°C. Зберігати її потрібно у темному, сухому та провітрюваному місці — наприклад, у паперових мішках або картонних коробках. А ось холодильник — не варіант: холод змінює смак.

Нагадаємо, яблука дійсно можна зберігати вдома досить довго, якщо дотримуватися кількох простих правил. Важливо не тримати яблука біля картоплі та цибулі, інакше ваші фрукти швидко постаріють — втратять соковитість і смак.