- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 91
- Час на прочитання
- 1 хв
Як зберегти овочі до літа без погреба: поради експертів
Навіть без погреба можна зберегти овочі до нового врожаю. Головне — не допускати різких перепадів температури, надлишкової вологи та браку повітря.
Зберегти зібраний восени врожай до літа можна навіть без погреба чи спеціального сховища. Експерти радять облаштувати прохолодне, сухе місце в будинку або надвірному приміщенні, де температура стабільна, а повітря добре циркулює. Саме це допоможе уникнути псування овочів і появи цвілі.
Про це повідомила блогерка Melissa Norris.
Жінка радить тримати зимові овочі у неопалюваних кімнатах або прохолодних надвірних приміщеннях. Там має бути стабільно низька температура, помірна вологість і добра вентиляція.
За даними UC Agriculture and Natural Resources, більшість коренеплодів і так званих «довгозберігаючих» овочів почуваються найкраще при 0–5°C. У тепліших або вологих місцях вони швидко втрачають свіжість.
Фахівці радять зберігати овочі у дерев’яних ящиках із отворами або на решітках, щоб забезпечити вентиляцію та уникнути накопичення конденсату. Важливо регулярно перевіряти запаси й одразу прибирати пошкоджені плоди, аби не поширювалося гниття.
Картопля — окрема історія. Ідеальна температура для неї від 4 до 10°C. Зберігати її потрібно у темному, сухому та провітрюваному місці — наприклад, у паперових мішках або картонних коробках. А ось холодильник — не варіант: холод змінює смак.
Нагадаємо, яблука дійсно можна зберігати вдома досить довго, якщо дотримуватися кількох простих правил. Важливо не тримати яблука біля картоплі та цибулі, інакше ваші фрукти швидко постаріють — втратять соковитість і смак.