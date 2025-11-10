Як зберегти петунію до весни і мати розкішні кущі без розсади

Як зберегти петунію зимою

Петунія — королева літнього декору, яка щедро прикрашає балкони, тераси та клумби своїми пишними яскравими суцвіттями аж до перших заморозків є однорічною рослиною. Тому, зазвичай, садівники викидають ці квіти восени.

Проте експерти вважають, що цього робити не варто. Більшість улюблених гібридних сортів петуній (особливо ампельні та сурфінії) можна легко зберегти в домашніх умовах, перетворивши їх на так звані маточні кущі, або отримавши молоду здорову розсаду за допомогою живцювання.

Збереження петунії до наступного сезону — це простий спосіб не лише заощадити кошти на покупці нової розсади, але й гарантовано зберегти рідкісні або особливо улюблені сорти.

Три перевірені методи зимівлі петунії

Існує кілька ефективних стратегій, залежно від того, скільки у вас вільного місця та який результат ви хочете отримати.

1. Зимівля маточних кущів (метод переселення)

Цей спосіб ідеально підходить для тих, хто має світлу і прохолодну кімнату, веранду або засклену лоджію.

До настання стійких заморозків (зазвичай у вересні-жовтні) потрібно вибрати найміцніші кущики. Якщо петунія росла у відкритому ґрунті, її обережно викопують із невеликою грудкою землі та пересаджують у горщик із пухким, легким ґрунтом, обов’язково забезпечивши дренаж.

Пагони маточного куща обрізають, залишаючи «батоги» довжиною приблизно 10-15 сантиметрів. Така обрізка полегшує рослині пересадку та стимулює ріст навесні.

Розміщують горщики у світлому місці, де підтримується температура в діапазоні від +10°c до +15°c.

Полив має бути мінімальним — лише після повного підсихання ґрунту. підживлення у цей період рослині не потрібне, оскільки вона перебуває у стані спокою. приблизно через два-три місяці можна зняти верхній шар старої землі та додати свіжого родючого субстрату.

2. Розмноження живцюванням (отримання нової розсади)

Цей метод є найнадійнішим способом зберегти гібридні сорти і отримати велику кількість молодих, сильних рослин.

З маточних кущів зрізають верхівкові пагони, які ще не затверділи (не одеревеніли), довжиною 8-12 сантиметрів. Все нижнє листя видаляють, залишаючи лише два-три верхніх листки.

Живці можна поставити у воду (з додаванням активованого вугілля для запобігання гниття) або одразу посадити у суміш торфу та піску. Для прискорення коренеутворення рекомендується обробити зріз стимулятором росту коренів.

Ємності з живцями накривають прозорою плівкою, склом або обрізаною пластиковою пляшкою, створюючи парниковий ефект. Важливо щодня провітрювати живці протягом п’ятнадцяти хвилин, щоб уникнути цвілі.

Укорінення відбувається при температурі близько +20°c… +25°c та при гарному освітленні. Після появи корінців (зазвичай за два тижні) молоді рослини пересаджують у невеликі горщики.

3. Холодна зимівля (спокійний стан)

Цей варіант підходить, якщо немає можливості забезпечити багато світла та тепла.

Обрізані кущі в горщиках зберігають у темному або напівтемному місці, наприклад, у підвалі, сухому льоху або на заскленій лоджії, де температура коливається від +5°c до +8°c.

Полив зводять до мінімуму — достатньо зволожувати ґрунт раз на 2-3 тижні. Рослини повинні перебувати у стані глибокого спокою.

Наприкінці лютого або у березні горщики переносять у світле тепле місце, поступово збільшують полив і починають підживлення азотними добривами, стимулюючи активний ріст.

Незалежно від обраного методу, перед перенесенням рослин до приміщення обов’язково обробіть їх від шкідників, таких як павутинний кліщ або попелиця, а також видаліть усе сухе та пошкоджене листя. Це гарантує, що петунія матиме спокійну зимівлю і навесні прокинеться здоровою, щоб знову порадувати вас розкішним цвітінням.