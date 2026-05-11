Як зберегти полуницю свіжою довше: простий лайфгак, який запобігає появі плісняви

Як довше зберегти полуницю / © unsplash.com

Реклама

Але на практиці всередині швидко накопичується волога, з’являється конденсат і липкий сік, через що ягоди починають псуватися значно швидше.

Причина проста — під час транспортування частина ягід отримує мікропошкодження, виділяє сік і природні цукри. У поєднанні з вологою це створює ідеальне середовище для розвитку плісняви. Саме з цього моменту і починається швидке псування полуниці.

Чому варто замінити контейнер на друшляк

Ефективнішим способом зберігання полуниці в холодильнику є звичайний друшляк. Його відкрита конструкція забезпечує постійну циркуляцію повітря, завдяки чому зайва волога не затримується на ягодах, а поступово випаровується.

Реклама

Це знижує ризик утворення плісняви та значно подовжує термін свіжості ягід. Додатковий плюс — полуниця не лежить у власному соку або конденсаті, що часто відбувається в закритих контейнерах.

Навіть одна пошкоджена ягода не прискорює псування всієї партії так швидко, як у щільній упаковці.

Чи варто мити полуницю перед зберіганням

Один із ключових моментів — не мити полуницю одразу після покупки. Надлишкова волога є головним фактором, який скорочує термін її зберігання.

Найкраща практика — залишати ягоди сухими в холодильнику і мити їх безпосередньо перед споживанням. Такий підхід також рекомендується виробниками ягід, зокрема експертами Driscoll’s.

Реклама

Пошкоджені або занадто м’які ягоди краще одразу використати або прибрати, щоб вони не впливали на решту.

Як правильно підготувати полуницю до вживання

Перед їжею полуницю достатньо промити в друшляку. Вода швидко стікає, а ягоди слід залишити на короткий час, щоб позбутися зайвої вологи.

Після цього друшляк можна поставити над мискою або тарілкою, щоб залишки води не накопичувалися. Важливо уникати інтенсивного струшування або перемішування, адже це може пошкодити ніжну структуру ягід.

Чи працює цей метод для інших ягід

Такий спосіб зберігання особливо добре підходить і для більш делікатних ягід — малини та ожини, які ще швидше втрачають свіжість.

Реклама

Простий лайфгак допомагає зменшити кількість харчових втрат і довше зберігати сезонні ягоди свіжими.

Якщо полуниця починає втрачати пружність, її можна обрізати та заморозити — це зручна основа для смузі або десертів.

Новини партнерів