Як зберегти продукти свіжими під час блекауту: простий лайфгак

Холодильник / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Відключення електрики завжди призводить до стрімкої втрати холоду в холодильнику та морозильній камері, через що продукти швидко починають псуватися.

Про це пише Food Safety.

Головна мета — мінімізувати тепло та обмежити доступ повітря.

Реклама

Навіть у складних умовах можна значно продовжити термін безпечного зберігання їжі, використовуючи простий лайфгак:

Використайте заморожену воду у пляшках чи пакети з льодом, щоб підтримувати холод у відключеному холодильнику. Це сповільнить зростання температури.

Також обов’язково тримайте у холодильнику термометр. Це дозволить контролювати температуру під час перебоїв з електрикою.

Не відкривайте дверцята холодильника та морозильної камери без нагальної потреби. Кожне відкриття призводить до втрати цінного холодного повітря.

Реклама

Що з’їсти в першу чергу

Експерти наголошують, що температура у холодильнику має не перевищувати 4 градуси тепла. Якщо цей ліміт пройдено, м’ясо, риба, молочні продукти, яйця та готові страви стають небезпечними для вживання.

Після тривалого відключення світла спочатку вживайте м’ясо, рибу, молочні продукти, яйця та готові страви. Консерви, тверді сири, овочі та фрукти можуть зберігатися довше, тому не потребують негайного

Якщо електрики немає понад 4 години, продукти з холодильника слід поставити всередину морозилки. Це допоможе їм довше залишатися холодними, використовуючи наявний резерв морозильної камери.

Нагадаємо, проблема переповненого холодильника часто пов’язана не з об’ємом, а з неправильним зберіганням продуктів. Використання вертикального розміщення, органайзерів, прозорих контейнерів і розумне розташування у дверцятах дозволяє збільшити місткість до 40% і продовжити свіжість продуктів.