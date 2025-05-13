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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Як зберегти редиску від тріщин: основні поради для городників

Дотримуючись правильної агротехніки та обираючи сорти з підвищеною стійкістю, городники можуть розраховувати на врожай соковитої, хрусткої редиски без тріщин.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Редиска

Редиска

Редиска — один з найочікуваніших весняних овочів на українських грядках. Та чимало городників стикаються з проблемою розтріскування коренеплодів, що псує вигляд і смак врожаю.

Про це пише agroreview.com.

Головна причина — нерівномірний полив, особливо після тривалих періодів посухи. Надмірне зволоження після дефіциту вологи спричиняє стрес у рослин, через що вони деформуються.

Ще один фактор — затримка зі збором. Перезріла редиска стає дерев’янистою й часто тріскається. Важливу роль відіграє і склад ґрунту: надлишок азотних добрив активізує ріст бадилля, але пригнічує розвиток самих коренеплодів.

Аби зберегти якість овочу, агрономи радять:

  • Здійснювати рівномірний, помірний полив — краще частий, але дозований, а не рясний одноразовий;

  • Збирати редиску вчасно, не допускаючи її перезрівання;

  • Обирати добрива зі збалансованим складом, уникаючи надлишку азоту;

  • Регулярно розпушувати ґрунт після дощів чи поливу;

  • Дотримуватись оптимальної густоти посіву.

Окрім агротехніки, важливо правильно обирати насіння. Сучасні селекційні сорти редиски мають підвищену стійкість до коливань температури та вологості. Саме тому виробники часто вказують у характеристиках сорту, чи він стійкий до розтріскування.

Нагадаємо, раніше ми писали, навіщо досвідчені господарі розсипають соду на городі.

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