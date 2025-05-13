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Як зберегти редиску від тріщин: основні поради для городників
Дотримуючись правильної агротехніки та обираючи сорти з підвищеною стійкістю, городники можуть розраховувати на врожай соковитої, хрусткої редиски без тріщин.
Редиска — один з найочікуваніших весняних овочів на українських грядках. Та чимало городників стикаються з проблемою розтріскування коренеплодів, що псує вигляд і смак врожаю.
Про це пише agroreview.com.
Головна причина — нерівномірний полив, особливо після тривалих періодів посухи. Надмірне зволоження після дефіциту вологи спричиняє стрес у рослин, через що вони деформуються.
Ще один фактор — затримка зі збором. Перезріла редиска стає дерев’янистою й часто тріскається. Важливу роль відіграє і склад ґрунту: надлишок азотних добрив активізує ріст бадилля, але пригнічує розвиток самих коренеплодів.
Аби зберегти якість овочу, агрономи радять:
Здійснювати рівномірний, помірний полив — краще частий, але дозований, а не рясний одноразовий;
Збирати редиску вчасно, не допускаючи її перезрівання;
Обирати добрива зі збалансованим складом, уникаючи надлишку азоту;
Регулярно розпушувати ґрунт після дощів чи поливу;
Дотримуватись оптимальної густоти посіву.
Окрім агротехніки, важливо правильно обирати насіння. Сучасні селекційні сорти редиски мають підвищену стійкість до коливань температури та вологості. Саме тому виробники часто вказують у характеристиках сорту, чи він стійкий до розтріскування.
Нагадаємо, раніше ми писали, навіщо досвідчені господарі розсипають соду на городі.