Як зберегти рушники ніжними та м’якими надовго: перевірений спосіб, який завжди працює

Як випрати рушники, щоб вони стали м’якими / © unsplash.com

Реклама

Іноді навіть дорогі кондиціонери не допомагають. Але зробити рушники м’якими та приємними на дотик допоможуть кілька простих домашніх засобів, які є у кожному будинку.

Щоб після прання рушники залишалися ніжними і пухкими, виконайте такі кроки:

У барабан пральної машини покладіть спеціальний м’ячик для прання, завантажте рушники та всипте 1 чайну ложку соди — вона пом’якшить воду. У відсік для кондиціонера додайте півсклянки 9% оцту — це зробить тканину м’якою і позбавить затхлого запаху. У відповідний відсік налийте гель для прання (не порошок!). Встановіть режим 40–60 градусів.

Все! Після такого прання рушники залишаться м’якими, ніжними, свіжими і дуже приємними на дотик — і вам не знадобиться дорога хімія.