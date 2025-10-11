ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Як зберегти рушники ніжними та м’якими надовго: перевірений спосіб, який завжди працює

Багато господинь після прання рушників стикаються з проблемою їхньої жорсткості. Тканина стає щільною, колючою, твердою — витиратися таким рушником зовсім некомфортно.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як випрати рушники, щоб вони стали м'якими

Як випрати рушники, щоб вони стали м’якими / © unsplash.com

Іноді навіть дорогі кондиціонери не допомагають. Але зробити рушники м’якими та приємними на дотик допоможуть кілька простих домашніх засобів, які є у кожному будинку.

Щоб після прання рушники залишалися ніжними і пухкими, виконайте такі кроки:

  1. У барабан пральної машини покладіть спеціальний м’ячик для прання, завантажте рушники та всипте 1 чайну ложку соди — вона пом’якшить воду.

  2. У відсік для кондиціонера додайте півсклянки 9% оцту — це зробить тканину м’якою і позбавить затхлого запаху.

  3. У відповідний відсік налийте гель для прання (не порошок!).

  4. Встановіть режим 40–60 градусів.

Все! Після такого прання рушники залишаться м’якими, ніжними, свіжими і дуже приємними на дотик — і вам не знадобиться дорога хімія.

