Як зберегти рушники ніжними та м’якими надовго: перевірений спосіб, який завжди працює
Багато господинь після прання рушників стикаються з проблемою їхньої жорсткості. Тканина стає щільною, колючою, твердою — витиратися таким рушником зовсім некомфортно.
Іноді навіть дорогі кондиціонери не допомагають. Але зробити рушники м’якими та приємними на дотик допоможуть кілька простих домашніх засобів, які є у кожному будинку.
Щоб після прання рушники залишалися ніжними і пухкими, виконайте такі кроки:
У барабан пральної машини покладіть спеціальний м’ячик для прання, завантажте рушники та всипте 1 чайну ложку соди — вона пом’якшить воду.
У відсік для кондиціонера додайте півсклянки 9% оцту — це зробить тканину м’якою і позбавить затхлого запаху.
У відповідний відсік налийте гель для прання (не порошок!).
Встановіть режим 40–60 градусів.
Все! Після такого прання рушники залишаться м’якими, ніжними, свіжими і дуже приємними на дотик — і вам не знадобиться дорога хімія.