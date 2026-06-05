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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
2 хв

Як зберегти салат свіжим до 14 днів: експертка назвала простий секрет

Багато людей неправильно зберігають салат у холодильнику, через що він швидко псується. Експертка поділилася порадою, яка допоможе уникнути цього та зберегти продукт свіжим довше.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Листя салату

Листя салату / © Pexels

Багато хто стикається з тим, що листя салату в холодильнику швидко втрачає свіжість, в’яне або стає слизьким. Втім, продовжити термін його зберігання можна за допомогою простого кухонного предмета — паперового рушника.

Про це повідомило видання Express.

Експертка з харчування та авторка п’яти кулінарних книг Лаура Фуентес пояснила, що листя салату має природний захисний шар. Через неправильне зберігання воно може як втрачати вологу, так і накопичувати її надлишок, що призводить до в’янення, появи слизу або навіть плісняви.

Щоб продовжити свіжість салату, фахівчиня рекомендує спочатку промити його в суміші білого оцту та холодної води. Для розчину слід взяти одну частину оцту і три частини води, після чого занурити листя приблизно на три хвилини. Водночас вона радить не тримати салат у рідині понад п’ять хвилин, аби уникнути появи оцтового присмаку.

За словами Лаури Фуентес, така процедура допомагає видалити бруд і бактерії. Оцтова кислота, яка міститься в білому оцті, має антимікробні властивості та сприяє довшому збереженню свіжості зелені.

Після миття листя потрібно добре висушити. Для цього можна використати сушарку для зелені або акуратно промокнути салат чистим кухонним рушником. Експертка підкреслює, що перед зберіганням у холодильнику листя має бути повністю сухим, оскільки надлишок вологи пришвидшує його псування.

Коли салат висохне, його радять покласти в контейнер із кришкою або пакет із застібкою, додавши всередину паперовий рушник. Він вбиратиме зайву вологу, яка виділяється під час зберігання.

Як зазначає фахівчиня, за такого способу салат може залишатися свіжим і хрустким до двох тижнів. Це дає змогу довше зберігати продукт у холодильнику та рідше викидати зіпсовану зелень.

Нагадаємо, неправильне зберігання може зіпсувати картоплю за лічені тижні. Фахівці пояснили, де її варто тримати, щоб уникнути паростків і гнилі.

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Кількість переглядів
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