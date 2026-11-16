Як зберегти сильні ноги та впевнену ходу після 70 років: п’ять корисних звичок

Фізична активність після 70

Реклама

З віком навіть звичні повсякденні справи можуть вимагати більше зусиль. Піднятися сходами, встати з крісла або пройтися до магазину іноді стає складніше, ніж раніше. Однією з причин таких змін є поступове зменшення м’язової сили та погіршення рівноваги.

Однак це не означає, що після 70 років потрібно відмовлятися від активного життя. Регулярний рух і нескладні вправи допомагають підтримувати силу ніг, координацію та здатність самостійно виконувати щоденні справи. Для цього не обов’язково відвідувати спортзал або купувати спеціальні тренажери.

Реклама

Фахівці з довголіття радять дотримуватися цих п’яти простих звичок, які допоможуть людям старшого віку зберігати рухливість і почуватися впевненіше під час ходьби.

Реклама

1. Щодня виходьте на прогулянку

Ходьба — один із найдоступніших способів підтримувати фізичну активність у будь-якому віці. Під час прогулянки працюють м’язи ніг, а серце та легені отримують помірне навантаження. Регулярна ходьба допомагає підтримувати витривалість, завдяки чому повсякденні справи можуть даватися легше.

Якщо людина давно не займалася фізичною активністю, починати варто з невеликих прогулянок. Наприклад, можна виходити на 10–15 хвилин у комфортному темпі, за потреби роблячи перерви на відпочинок. Згодом, коли організм звикне до навантаження, тривалість прогулянок можна поступово збільшувати.

При цьому не обов’язково намагатися щодня проходити певну кількість кроків. Набагато важливіше рухатися регулярно, враховуючи власне самопочуття та фізичні можливості.

2. Частіше вставайте зі стільця без сторонньої допомоги

Здатність самостійно підніматися зі стільця важлива для збереження незалежності у старшому віці. Цей рух ми виконуємо багато разів протягом дня, але з ослабленням м’язів він може ставати дедалі складнішим.

Реклама

Зміцнити ноги допомагає проста вправа — вставання зі стільця. Вона тренує м’язи стегон і сідниць, які також працюють під час ходьби та піднімання сходами.

Як виконувати вправу:

Сядьте на міцний стійкий стілець, який не ковзає по підлозі. Поставте обидві стопи на підлогу приблизно на ширині плечей. Злегка нахиліться вперед і повільно підніміться. Випряміться, а потім плавно сядьте назад.

Якщо піднятися без допомоги рук складно, спочатку можна використовувати підлокітники.

Кількість повторень варто підбирати відповідно до самопочуття. Головне — виконувати рух повільно, без ривків і надмірного напруження.

Реклама

3. Тренуйте рівновагу, щоб упевненіше ходити

З віком може погіршуватися здатність утримувати рівновагу. Через це людина іноді починає боятися падіння, менше рухається та уникає тривалих прогулянок.

Прості вправи на рівновагу допомагають тренувати координацію та контроль над положенням тіла. Це особливо важливо для зниження ризику падінь.

Одну з таких вправ можна виконувати вдома. Станьте біля міцної кухонної стільниці або іншої надійної опори. Поставте ноги приблизно на ширині плечей та, тримаючись за опору, повільно переносьте вагу тіла з однієї ноги на іншу. Рухайтеся плавно, без різких нахилів. За можливості затримуйтеся в кожному положенні на кілька секунд.

Важливо виконувати вправу там, де немає слизької підлоги чи предметів, об які можна перечепитися. Якщо рівновага порушена, краще тренуватися під наглядом іншої людини або фахівця.

4. Піднімайтеся на носки для зміцнення литкових м’язів

Литкові м’язи відіграють важливу роль під час ходьби. Вони допомагають відштовхуватися стопою від землі, підтримують рух гомілковостопного суглоба та беруть участь у збереженні стійкості.

Для їх зміцнення підійде вправа, яку легко виконувати вдома.

Як правильно підніматися на носки:

Станьте обличчям до міцної опори та тримайтеся за неї руками. Поставте стопи на підлогу на невеликій відстані одна від одної. Повільно підніміть п’яти, перенісши вагу на передню частину стоп. Затримайтеся на секунду та плавно опустіть п’яти на підлогу.

Повторіть рух кілька разів, орієнтуючись на власні можливості.

Не потрібно намагатися піднятися якомога вище або виконувати вправу швидко. Значно важливіше зберігати рівновагу та контролювати кожен рух.

Якщо стояти складно або виникає біль, вправу слід припинити й обговорити з фахівцем безпечніші варіанти.

5. Не сидіть без руху протягом тривалого часу

Навіть якщо людина щодня виходить на прогулянку або робить зарядку, важливо залишатися активною й протягом решти дня.

Тривале сидіння означає, що м’язи отримують менше навантаження. Крім того, після кількох годин без руху може з’являтися відчуття скутості, через яке важче підвестися та почати ходити. Щоб цього уникнути, варто регулярно робити невеликі перерви.

Наприклад, під час перегляду телевізора можна час від часу вставати, проходитися кімнатою або виконувати кілька легких рухів ногами.

Не обов’язково щоразу робити повноцінну зарядку. Навіть звичайні домашні справи, нетривала ходьба чи легкі вправи допомагають зменшити час, проведений без руху.

Якщо самостійно вставати складно, можна почати з доступних рухів у положенні сидячи, а безпечну програму активності підібрати разом із лікарем або фізичним терапевтом.

Як безпечно підтримувати рухливість після 70 років

Фізична активність корисна і в старшому віці, однак навантаження потрібно підбирати з урахуванням стану здоров’я.

Особливо обережними слід бути людям, які мають захворювання серця, проблеми із суглобами, виражену слабкість, запаморочення або порушення рівноваги. У таких випадках перед початком нових вправ варто проконсультуватися з лікарем.

Якщо під час занять виникають біль у грудях, сильне запаморочення, незвична задишка чи різка слабкість, фізичну активність необхідно негайно припинити та звернутися по медичну допомогу.

Варто пам’ятати, що після 70 років важлива не інтенсивність тренувань, а регулярність і безпека руху. Прогулянки, нескладні вправи для м’язів ніг, тренування рівноваги та перерви від сидіння допомагають підтримувати повсякденну активність.

Новини партнерів