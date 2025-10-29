Як зберегти тепло у квартирі взимку: простий спосіб з фольгою

Опалення / © Фото з відкритих джерел

Зимові морози змушують шукати способи зберегти тепло. Простий домашній лайфхак з алюмінієвою фольгою допоможе до 30% тепла залишати у кімнаті та економити на опаленні.

Коли радіатор обігріває кімнату, частина тепла поглинається стіною, особливо якщо вона зовнішня. Через це значна частина тепла «виходить на вулицю», навіть при увімкненому опаленні.

Алюмінієва фольга здатна відбивати тепло назад у приміщення. Для цього потрібен шматок картону, щільна фольга, ножиці, скотч та клей. Картон обклеюють фольгою блискучою стороною назовні та встановлюють між радіатором і стіною.

Фахівці зазначають, що такий «екран» може зменшити втрати тепла до 30%, кімната швидше прогрівається, а система опалення працює ефективніше.

Додаткові поради для збереження тепла

Закривайте штори на ніч, щоб тепло не виходило через вікна.

Не ставте меблі перед батареями — це перешкоджає циркуляції повітря.

Використовуйте фольгу навіть на тимчасових пристроях обігріву — ефект помітний одразу.

Простий і доступний спосіб — алюмінієва фольга — допомагає заощадити на опаленні та зробити квартиру комфортно теплою навіть у найхолодніші дні. Спробувати цей лайфхак можна вже сьогодні.

Нагадаємо, з настанням холодів українцям радять утеплити житло, адже до 30% тепла втрачається через щілини у вікнах і дверях. Найпростіші способи — самоклейка стрічка, V-подібний ущільнювач або силіконовий герметик, що допомагає знизити витрати на опалення на 5–30%.