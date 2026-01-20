Як зберегти тепло в квартирі: одна проста річ швидко підвищить температуру

Мороз / © Unsplash

У січні українці активно шукають способи зігріти свої домівки, особливо в умовах перебоїв з опаленням. Поки мережа рясніє різноманітними народними методами, фахівці радять звернути увагу на інтер’єрні рішення. Одна проста зміна — використання термоштор або спеціальних жалюзі — здатна суттєво покращити мікроклімат у кімнаті.

Про це пише Express.

Звичайні штори або жалюзі, якщо їх закрити, зменшують втрати тепла приблизно на 15%. Однак спеціалізовані термоштори працюють удвічі ефективніше — вони можуть скоротити витік дорогоцінного тепла на 30%.

Секрет полягає у спеціальній теплоізоляційній підкладці. Вона створює своєрідний бар’єр, який виконує дві функції: уповільнює проникнення холоду від скла всередину приміщення та не випускає нагріте повітря з кімнати назовні.

Експерти зазначають, що для досягнення ефекту не обов’язково купувати дорогі комплекти. Можна модернізувати вже наявні штори, додавши до них спеціальну термопідкладку.

Як правильно вибрати та повісити штори

Аби бар’єр працював ефективно, важливо дотримуватися кількох правил при виборі та монтажі:

Штори повинні повністю перекривати віконний отвір. Вішати їх слід трохи вище вікна, щоб вони заходили за краї рами з обох боків та звисали нижче підвіконня.

Такожим ближче тканина розташована до вікна, тим краще вона блокуватиме протяги.

Експерти стверджують, що варто віддавати перевагу моделям, що складаються з кількох шарів тканини.

Щодо жалюзі, то найкращим вибором стануть рулонні моделі з боковими напрямними (для великих вікон) або вертикальні ламелі, які дозволяють регулювати потік світла. Перевага терможалюзі ще й у тому, що влітку вони діють навпаки — відбивають сонячні промені, зберігаючи в кімнаті прохолоду.

Сонячне правило

Навіть із найтеплішими шторами важливо дотримуватися правильного режиму провітрювання та освітлення:

У сонячні дні штори та жалюзі слід відкривати, щоб впустити природне тепло та світло в помешкання.

З настанням сутінків вікна необхідно щільно закривати, щоб «законсервувати» накопичене тепло всередині.

Які ще є народні методи

Окрім утеплення вікон, існують і нетрадиційні методи індивідуального обігріву. Користувачі Reddit діляться лайфхаком із використанням спецій та ефірних олій.

Для покращення кровообігу та зігрівання ніг радять використовувати олії імбиру, перцевої м’яти, кориці або евкаліпта.

Ще один незвичний метод — насипати трохи чорного меленого перцю в шкарпетки. Вважається, що це стимулює дрібні точки на стопах, покращує циркуляцію крові й допомагає не змерзнути навіть у найлютіші морози.

Нагадаємо, через різке зниження температури в оселях організму важко розслабитися й заснути, тому експерти радять заздалегідь подбати про збереження тепла.

Серед ефективних порад — використання імпровізованих грілок із пляшок, принцип багатошаровості ковдр, теплий одяг для сну, легка фізична активність перед відпочинком, поживна вечеря та зменшення простору навколо тіла для швидшого прогрівання.