Як зберегти тепло в квартирі взимку: зробіть лише одну "хитрість" з вікнами

Опалення.

Щоб взимку зберегти тепло в оселі, варто зробити кілька нескладних процедур, зокрема, з вікнами. Фахівці радять перевести металопластикові вікна у "зимовий режим".

Про це розповіла експертка з ЖКГ Христина Ненно в ефірі "КИЇВ24".

Також експертка радить перевірити гумки на вікнах. Вони з часом псуються, зокрема тріскаються під впливом високих температур. Як наслідок, з вікон до приміщення може потрапляти холодне повітря.

Ненно стверджує, що заміна гумки на всіх вікнах оселі коштуватиме до однієї тисячі гривень. Також можна закрити стик між вікном та стінкою якоюсь "ганчіркою", що скручена у валик.

"Важливо, аби батареї не були затуленими шторами та меблями. Несуттєво, але може допомогти світловідбивна фольга на стіні позаду батареї. Вдень штори повинні бути відкриті, щоб впустити тепле повітря, вночі - закриті…", - радить Ненно.

Вона також не радить вішати килими на стіни у квартирах, де є волога та ймовірність грибка. Також варто ущільнювати вхідні двері, аби не було протягів.

Нагадаємо, раніше ми ділилися дієвими порадами про те, що постелити на підлогу, щоб у домі завжди було тепло. Не секрет - коли настає холодна пора року, підлога часто стає тим місцем, через яке з оселі "тікає" все тепло.